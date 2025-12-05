Япония се подготвя за значителна промяна в регулацията на имотния пазар, насочена към по-голям контрол върху чуждестранните покупки на недвижими имоти, пишат местни медии. Правителството планира да включи информация за националността на купувачите в нова централизирана база данни за регистрация на имоти.

Мярката цели по-добро наблюдение и ограничаване на спекулативните сделки. Това съобщи министърът на дигиталната трансформация Хисаши Мацумото на пресконференция във вторник.

В момента японската система за регистрация на недвижими имоти не изисква от купувачите да посочват своята националност, независимо дали става дума за жилища, земя или други активи. Именно тази липса на данни затруднява властите в проследяването на чуждестранното участие в местния пазар.

Според Мацумото новата база данни трябва да бъде въведена през фискалната 2027 г. или на по-късен етап, като тя ще позволи централизирано и прозрачно следене на имотната собственост.

Правителството засилва контрола върху пазара на фона на нарастващи притеснения, че чуждестранни инвеститори изкупуват жилища с цел спекулация, допринасяйки за поскъпването на имотите в големите градове. Затова паралелно се преразглеждат и общите правила за това как лица, които не са японски граждани, могат да придобиват земя в страната.

Темата доби допълнително внимание след публикуването на първото по рода си проучване на Министерството на земята. Данните показват, че 3% от купувачите на нови жилища в Токио за периода януари-юни тази година са хора, които не живеят в Япония. Това е първият официален опит за оценка на чуждестранната активност на жилищния пазар. Резултатите обаче остават непълни, тъй като използваните данни от Министерството на правосъдието не съдържат информация за националността на купувачите.

Министърът на земята Ясуши Канеко подчерта, че без допълнителни данни не може категорично да се каже дали този дял е висок или нисък спрямо предишни години и тенденции. Той признава, че липсата на прозрачност е проблем, който новата система трябва да реши.

Систематичното събиране на информация за националността на собствениците ще даде на властите възможност да оценят реалния мащаб на чуждестранните покупки и потенциалното им влияние върху регионалните и националните имотни пазари.

Очаква се мярката да предизвика дискусии, особено сред инвеститорите. Правителството обаче е категорично, че по-голямата прозрачност е необходима за стабилността на имотния сектор в дългосрочен план.