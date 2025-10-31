Здравите екосистеми са основата на устойчива и устойчива икономика. Доклад, публикуван от неправителствената организация Ceres през септември 2025 г., предупреждава, че деградацията на екосистемите може да доведе до годишни глобални икономически загуби до 430 милиарда долара или 2,15 трилиона щатски долара за пет години.

Въздействието обхваща осем ключови сектора, включително производство на храни, търговия на дребно с потребителски стоки, горско стопанство и минно дело. Тези прогнози са в съответствие с доклад на Световната банка от 2021 г., в който се оценява, че световният брутен вътрешен продукт (БВП) може да спадне с 2,7 трилиона долара годишно до 2030 г. Тези констатации подчертават спешната необходимост от координирани действия през границите и секторите, подчертават и експертите от World Economic Forum.

Глобални действия "30 x 30"

На Конференцията на ООН за изменението на климата (COP15) през 2016 г., страните приеха глобалната цел "30 x 30" - да се запазят поне 30% от световната суша и океани до 2030 г. Оттогава различни страни предприеха конкретни действия за постигане на тази цел.

Например в Тайланд гражданска инициатива, известна като Коалицията "30x30 Тайланд", разработи национални насоки за насърчаване на опазването на природата на публично, частно и общностно ниво. В Колумбия, Коста Рика, Еквадор и Панама Източният тропически тихоокеански морски коридор беше създаден като междуправителствена рамка, която подкрепя защитата и устойчивото използване на морското биоразнообразие.

Междувременно в Япония Министерството на околната среда разработи пътната карта "30 по 30" през 2022 г. Планът очертава конкретни цели за 2030 г., включително разширяване и подобряване на управлението на защитени територии като национални паркове, определяне и управление на "Други ефективни мерки за опазване на територията (OECMs)" и повишаване на видимостта на усилията за опазване на биоразнообразието.

През март 2024 г. Токио въведе и Стратегии за преход към природосъобразна икономика, които насърчават бизнеса да гледа на природния капитал не като на разход, а като на основа за устойчив растеж и иновации.

Източник: iStock

Политически инициативи в Япония

Само пет години, оставащи до 2030 г., усилията в Япония се ускоряват. През юли 2025 г. Министерството на околната среда публикува друга пътна карта за преход към природосъобразна икономика до 2030 г., в която са очертани действията, които заинтересованите страни се очаква да предприемат за постигане на националните цели за биоразнообразие.

Пътната карта е структурирана около три стълба:

Насърчаване на развитието на общностите, което използва местния природен капитал.

Разширяване на природосъобразните бизнес практики.

Укрепване на глобалната конкурентоспособност чрез сътрудничество между множество заинтересовани страни.

За да подпомогне допълнително споделянето на информация, през август 2025 г. правителството стартира Nature-Positive Portal, дигитална платформа, предназначена да разпространява най-новите политически развития и да насърчава обмена на знания между публичния и частния сектор.

Корпоративни действия и иновации

Корпоративният ангажимент е от основно значение за изграждането на природосъобразна икономика. След публикуването на рамката на Работната група за финансови оповестявания, свързани с природата (TNFD) през септември 2023 г., която позволява на компаниите и финансовите институции да докладват за своите въздействия, зависимости, рискове и възможности, свързани с природата, броят на японските компании, които приемат оповестявания, свързани с природата, нарасна бързо. Към юли 2025 г. 182 японски фирми са обявили своите ангажименти - най-големият брой в света.

Една от най-добрите практики идва от производителя на хартия Oji Holdings, който въведе своя ангажимент за нулево обезлесяване и преобразуване през декември 2024 г. и своя ангажимент за биоразнообразие през февруари 2025-а година.

"Чрез опазване на биоразнообразието и възстановяване на природния капитал, Япония защитава самите основи на човешкото благополучие и отключва нови пътища към устойчив, приобщаващ растеж."

Чрез устойчиво управление на горите, отговорно снабдяване с дървесина и опазване на биоразнообразието в цялата си верига за създаване на стойност, Oji се стреми да допринесе за възстановяването на екосистемите и дългосрочната екологична устойчивост.

Друг пример е съвместен проект, стартиран през март 2025 г. от шест компании от групата NTT DOCOMO BUSINESS, комуникационна фирма и фирма за цифровизирани данни за биоразнообразието Biome Inc.

Използвайки сателитни изображения и най-голямата база данни за биоразнообразието в Япония, "BiomeDB", партньорството разработва усъвършенствани технологии за мащабно, непрекъснато наблюдение на растителността и дивата природа.

Тези инструменти ще трансформират начина, по който се разбира и управлява природният капитал, което ще даде възможност за по-ефективни и основани на данни стратегии за опазване в цяла Япония.

Защо да преминем към природосъобразна икономика?

Докладът на Световния икономически форум за 2020 г., озаглавен "Бъдещето на природата и бизнеса", подчертава, че повече от половината от световния БВП е изложен на риск поради загуба на природа. Публично-частните инициативи в Япония демонстрират как координираните национални усилия могат да стимулират както екологичното стопанисване, така и икономическата устойчивост.

Чрез опазване на биоразнообразието и възстановяване на природния капитал, Япония защитава самите основи на човешкото благополучие и отключва нови пътища към устойчив, приобщаващ растеж. Постигането на наистина природосъобразна икономика ще изисква смели и координирани действия, обединяващи правителства, бизнеси и общности, за да изградят бъдеще, в което икономическият просперитет и екологичната цялост се подсилват взаимно.

Публично-частните инициативи в страната са пример за това как координираните национални усилия могат да стимулират както екологичното стопанисване, така и икономическата устойчивост.