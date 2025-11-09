В последните години дигиталните портфейли започнаха да навлизат все повече в ежедневието ни. В повечето азиатски държави обаче те са предпочитано платежно средство от дълго време, а с тях си служи по-голямата част от обществото. Именно заради това фактът, че близо половината плащания в Япония се извършват посредством хартиени банкноти, е изненадващ.

През 80-те години азиатската страна е изправена пред криза заради напускане на работници от сектора и намалените количества на митсумата - кора, която се добива от местен храст. Именно от нея се прави хартията, на която се печатат йените. Тогава доставчикът Kampo Inc. намира решение на проблема, като започват да внасят друг, по-евтин естествен продукт.

Аралия

Аралията е див храст от семейство бръшлянови, който се среща в Непал. През 2015 година Kampo изпраща специалисти в планинската страна, които да обучат местните фермери как да увеличат реколтата си, да подобрят качеството ѝ, както и да отстраняват кората по-лесно с помощта на специални машини, разказва Business Insider.

Така растението се накисва и обработва на пара, което улеснява значително процеса. След това работниците отстраняват външната част на ръка, като процесът трябва да е бавен и прецизен, за да не се наруши целостта ѝ. Обикновено от растението се използват едва 25%.

Съхненето е изключително важно за намаляване на теглото и предотвратяване на появата на мухъл по време на транспортирането ѝ до страната на изгряващото слънце. Там суровата хартия се преработва, като годишно един монетен двор произвежда около 3 милиарда банкноти за Банката на Япония.

Развиване на местната икономика

В началото 20% от доставяната продукция не отговаря на японските стандарти. В момента този процент е около един. През 2012 година Непал изнася 30 тона аралия годишно. В момента количеството е пет пъти по-голямо, както и цената.

Рамеш Рай - местен собственик на ферма, споделя, че печели около 2800 долара годишно, което е два пъти повече от доходите му, когато е отглеждал царевица и картофи. Сега има възможност да наеме около 50 души, повечето от които - местни жители.

Източник: iStock

Достигането на пазара на йени до непалските села помага значително на икономиката на страната. Много хора са напуснали домовете си, за да търсят работа в Индия или Близкия изток. Тези, които са оставали, е трябвало да пътуват до далечни градове, за да продават стоките си, а подходяща инфраструктура е липсвала.

Благодарение на нарастващото търсене на аралия и новите пътища, финансирани от непалското правителство, селата отбелязват значителен растеж.

Защо кешът все още е на мода?

Според Бил Маурер - директор на Института за пари, технологии и финансово приобщаване (IMTFI), хората предпочитат хартиените пари както заради по-трудното им проследяване, така и заради екстремни ситуации като войни и банкови фалити.

На тези географски ширини са често срещани и природни бедствия като цунамита и тайфуни. Много често те водят до големи разрушения и прекъсване на тока. В такива случаи електронните разплащателни средства ще бъдат безполезни.

Източник: iStock

В миналото всички страни са произвеждали банкнотите си от хартия, памук или лен. Австралия е първата държава, която започва да използва пластмаса. Това удължава живота им над два пъти и затруднява фалшифицирането, благодарение на холограми и символи.

От друга страна, японските власти разчитат на специфичното усещане при допир до банкнотите от естествена хартия, който служи за естествена верификация, обяснява Маурер. Това намалява и употребата на пластмаса.

Друг важен фактор е навикът. Близо една трета от населението на Япония е над 65 години, като голяма част от него все още не може да възприеме дигиталните плащания. Едновременно с това, почти нулевите лихвени проценти в страната пък не носят никаква печалба от банкови спестявания.

Въпреки високия процент на плащанията в брой, този на картовите се е увеличил повече от три пъти през последното десетилетие, като през 2024 г. достига близо 43%. Правителството си е поставило за цел да го повиши до 80%.

Това подтиква Kampo и непалските фермери да започнат подготовка, за да се справят с възможното намалено търсене в бъдеще, като дават приоритет на други подходящи за местния климат и почва култури. Така например Рамеш Рай започва да отглежда киви. С това се надява да компенсира очаквания спад на производството на аралия и да задържи икономическия растеж в страната.