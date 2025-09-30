В Япония - която е с четвъртата по големина икономика в света - продажбите на дребно са спаднали с 1,1% на годишна база през август, съобщи Министерството на икономиката, търговията и промишлеността на страната.

Това е първото свиване на този показател от 3,5 години (от февруари 2022 г.), както и най-големият спад от четири години (от август 2021 г.) насам.

Анализатори очакваха обаче средно увеличение от 1%, по данни на Trading Economics. През юли, според ревизираните данни, продажбите са нараснали с 0,4%, докато по предварителни данни беше отчетено нарастване с 0,3%.

По-конкретно, през август на годишна база в страната на "изгряващото слънце" продажбите на храни и напитки са намалели с 0,2%, на автомобили - със 7,9%, а на горива със 7,2%. От друга страна, покупките на дрехи и аксесоари са се увеличили с 0,8%, а на фармацевтичните продукти и козметиката - с 2,5%.

Освен това, през август продажбите на дребно са намалели и спрямо предходния месец, също с 1,1% - което е най-големият спад от август 2021 година.

Не по-оптимистични са и данните за друг важен показател. Според предварителните данни, промишленото производство в Япония за август се е свило с 1,3% на годишна база, както и с 1,2% в сравнение с предходния месец.

Броят на започнатите да се строят през август жилища в Япония е намалял с 9,8% на годишна база, според информация от Министерството на земята, инфраструктурата, транспорта и туризма.

Експертите очакваха предварително наполовина по-малък спад на показателя. Това е петият пореден месец на спад на започващото ново строителство, като за юли намалението беше почти толкова значително.