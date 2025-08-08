Индексът на промишленото производство у нас през юни 2025 г. спрямо юни 2024 г. има намаление с 8.2%, показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ). Същевременно спрямо предходния месец, индексът на промишленото производство през юни 2025 г. също се понижава - с 1.7%.

Годишни изменения

На годишна база, най-голям спад на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - със 17.6%, както и в преработващата промишленост - със 7.1%. Докато в добивната промишленост е отчетен ръст съществен годишен ръст - с 27.5%.

По-конкретно, в преработващата промишленост съществен спад спрямо юни 2024 г. е регистриран при производството на основни метали - с 41.8%, производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 27.7%, както и при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 22.3%.

Ръст е отчетен при производството на: тютюневи изделия - с 67%, лекарствени вещества и продукти - с 14.9%, както и при изделия от други неметални минерални суровини - с 13.9%.

Месечни изменения

През юни 2025 г. спрямо май 2025 г. е отчетено намаление при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 5.2%, и в преработващата промишленост - с 2.4%, докато в добивната промишленост се наблюдава ръст - с 16.9%.

По-конкретно, по-значителен спад в преработващата промишленост е отчетен при производството на метални изделия (без машини и oборудване) - със 17.4%, производството, некласифицирано другаде - с 13.7%, както и при производството на превозни средства (без автомобили) - с 10.1%.

Ръст е регистриран при производството на лекарствени вещества и продукти - с 14.8% и при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 13.9%.

Предишни данни

Ще припомним, че и през април у нас имаше силен спад на промишленото производство на годишна база, по пък на месечна база беше регистрирано леко повишение, за разлика от настоящите данни за юни.

През април тази година спрямо април 2024 г. у нас беше регистрирано намаление с 10.4% на календарно изгладения индекс на промишленото производство, според данните на НСИ. Обаче спрямо предходния месец март, индексът на промишленото производство през април 2025 г. се повиши леко, с 0.8%.

На годишна база, спад на промишленото производство у нас беше отчетен при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 18.7%, в преработващата промишленост - със 7%, както и в добивната промишленост - с 3.9%.