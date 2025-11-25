Въз основа на официални данни, за първите осем месеца (януари-август) на 2025 г., най-много лекарства във финансово изражение, Съединените щати са внесли от: Швейцария (11,41 милиарда долара), Индия (10,95 милиарда долара), Ирландия (9,58 милиарда долара), Италия (5,24 милиарда долара) и Франция (3,52 милиарда долара).

Интересен факт е, че за същия период на миналата година, по внос на лекарства в САЩ във финансово изражение, Китай е бил на пето място. Сега обаче, страната с втората по големина икономика в света, отстъпи назад до седмо място.

Така за осемте месеца, вносът на китайски лекарства в САЩ се оценява на около 20% по-малко, отколкото за същия период на миналата година. Доставките на китайски лекарства в САЩ през първите осем месеца като цяло са спаднали до 3,18 милиарда долара, установи РИА Новости въз основа на данни от държавната статистическа служба на САЩ.

По-конкретно, от януари до август в Съединените щати от Китай са внесени лекарства на обща стойност 3,18 милиарда долара, което е с 22% по-малко в сравнение със същия период на миналата година. А само за август, доставките са се удвоили спрямо юли, обаче на годишна база, доставките са намалели с една трета.

В частност, тази година американците купуват от Китай най-много: антивирусни лекарства (269,1 милиона долара), онкологични лекарства и имуносупресори (13,3 милиона долара), сърдечно-съдови лекарства (7,8 милиона долара), ветеринарни медикаменти (7,4 милиона долара), както и дерматологични продукти (4,1 милиона долара).

Колко струва създаването на ново лекарство

Колко струва създаването на ново лекарство

Цената на едно лекарство силно зависи от това колко лекарства общо пуска на пазара дадена компания