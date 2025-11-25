Въз основа на официални данни, за първите осем месеца (януари-август) на 2025 г., най-много лекарства във финансово изражение, Съединените щати са внесли от: Швейцария (11,41 милиарда долара), Индия (10,95 милиарда долара), Ирландия (9,58 милиарда долара), Италия (5,24 милиарда долара) и Франция (3,52 милиарда долара).

Интересен факт е, че за същия период на миналата година, по внос на лекарства в САЩ във финансово изражение, Китай е бил на пето място. Сега обаче, страната с втората по големина икономика в света, отстъпи назад до седмо място.

Така за осемте месеца, вносът на китайски лекарства в САЩ се оценява на около 20% по-малко, отколкото за същия период на миналата година. Доставките на китайски лекарства в САЩ през първите осем месеца като цяло са спаднали до 3,18 милиарда долара, установи РИА Новости въз основа на данни от държавната статистическа служба на САЩ.

По-конкретно, от януари до август в Съединените щати от Китай са внесени лекарства на обща стойност 3,18 милиарда долара, което е с 22% по-малко в сравнение със същия период на миналата година. А само за август, доставките са се удвоили спрямо юли, обаче на годишна база, доставките са намалели с една трета.

В частност, тази година американците купуват от Китай най-много: антивирусни лекарства (269,1 милиона долара), онкологични лекарства и имуносупресори (13,3 милиона долара), сърдечно-съдови лекарства (7,8 милиона долара), ветеринарни медикаменти (7,4 милиона долара), както и дерматологични продукти (4,1 милиона долара).