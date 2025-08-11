Западните фармацевтични гиганти сключват сделки за милиарди долари с китайски биотехнологични фирми, които използват изкуствен интелект. Това е ясен сигнал за нарастващата увереност в способността на Китай да доставя по-бързи и по-евтини иновативни лекарства, пише Rest of World в свой материал.

През юни британският производител на лекарства AstraZeneca се съгласи да плати над 5 милиарда долара на CSPC Pharmaceutical Group за достъп до нейната AI платформа и портфолио от противоракови лекарства в предклиничен стадии - една от най-големите сделки в AI биотехнологиите до момента.

CSPC, котирана в Хонконг от 1994 г., преди това генерираше приходи главно от масови продукти като витамин C и антибиотици. Сега иновативните терапии са основен бизнес за компанията, която е с над 31 милиарда долара приходи за последната година и над 20 000 служители.

Дни по-късно, Pfizer разшири сътрудничеството си с XtalPi - биотехнологична фирма със седалище в континентален Китай, котирана в Хонконг. Компаниите ще разработват заедно платформа за откриване на лекарства, базирана на квантовата физика и захранвана от AI.

Сделката последва споразумението на XtalPi за 250 милиона долара с Eli Lilly от 2023 г. и ново партньорство с американската фармацевтична компания DoveTree, потенциално на стойност над 10 милиарда долара.

Тези партньорства отразяват трансформацията на Китай от производител на генерични лекарства в център за откриване на нови медикаменти. От 2018 г. местните стартъпи и утвърдени фармацевтични фирми увеличиха инвестициите в най-съвременните изследвания, подхранвайки ръст в глобалните лицензионни сделки.

Само през първото тримесечие на 2025 г. китайските компании са отговорни за 32% от стойността на глобалните биотехнологични лицензионни сделки спрямо 21% както за 2023 г., така и за 2024 г., посочва в свой доклад американската инвестиционна компания Jefferies.

AI изследванията са в центъра на много от сделките. През април френският фармацевтичен гигант Sanofi обяви споразумение за 1,7 милиарда долара с Earendel Labs - американско дъщерно дружество на AI биотехнологичната фирма Helixon в Пекин, за лицензиране на два потенциални кандидата за антитела за автоимунни и възпалителни чревни заболявания, открити от собствената AI платформа на компанията.

"Китай като вторият най-голям фармацевтичен пазар в света продължава да бъде важна част от глобалния пейзаж на науките за живота", каза говорител на Sanofi, цитирайки "динамичните биотехнологични и технологични сектори" на страната като двигатели на иновациите.

"Вотът на доверие" от западните производители на лекарства отразява как китайските биотехнологични фирми успешно са се "препозиционирали, за да предоставят иновативни кандидати за глобалния пазар", казва Фангнинг Жанг, партньор в McKinsey & Company със седалище в Шанхай, специализиращ във фармацевтични и медицински технологични компании.

Китай сега е мястото на близо 30% от глобалните активи в биотехнологичните иновации - нарастване от само 10% през 2019 г. Страната е на водеща позиция в разработките в няколко терапевтични направления.

Китайският биотехнологичен сектор има редица предимства, които движат успеха му в партньорствата със западните производители на лекарства. Местните фирми се възползват от държавна подкрепа, по-евтини таланти и все по-опростени регулации.

Наскоро AI откриването на лекарства беше назначено като официален приоритет в петгодишния план на Китай за 2025 г., което накара местните правителства във фармацевтични центрове като Шанхай да заделят повече финансиране в биотехнологични предприятия.