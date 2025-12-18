Китай ще въведе ДДС върху презервативите и други контрацептиви за първи път от близо 30 години, съобщават медиите. Това е пореден опит на правителството да обърне тенденцията на спадаща раждаемост и паралелно с това да "влее" свежи средства в данъчната си система.

От 1 януари контрацептивите ще бъдат облагани с 13% - данък, от който те бяха освободени още при въвеждането на националния ДДС през 1993 г. Промяната е заложена в новия закон за ДДС, приет през 2024 година, като част от по-широка реформа на данъчния режим.

В момента ДДС формира близо 40% от всички данъчни приходи на Китай.

След повече от 3 десетилетия на строга политика за едно дете, през последните години Пекин рязко смени курса. Лимитът беше повишен първо на две, а след това и на три деца. Нещо повече, местните власти започнаха да експериментират с различни стимули - субсидии за ин витро процедури, директни парични помощи за второ и трето дете, както и допълнителни дни платен отпуск за младоженци с цел насърчаване на браковете.

Източник: iStock

Данъчни облекчения и държавни субсидии

Паралелно с облагането на контрацептивите, новият закон за ДДС въвежда и данъчни облекчения за услуги, свързани с грижи за деца и "услуги за встъпване в брак".

По-рано тази година правителството отпусна и 90 млрд. юана (около $12,7 милиарда) за първата национална програма за субсидиране на детските грижи, осигуряваща по 3600 юана годишно за всяко дете под 3-годишна възраст. Допълнително беше обявено и разширяване на националната здравноосигурителна система, така че тя да покрива всички разходи, свързани с раждането.

Въпреки усилията резултатите остават ограничени. През 2024 г. раждаемостта в Китай е достигнала 6,77 на 1000 души, което представлява леко повишение спрямо 2023 г., но далеч под историческите нива. В същото време застаряващото население и нарастващата смъртност означават, че страната се "свива" вече трета поредна година.

Това поражда опасения, че властите може да прибегнат до по-рестриктивни мерки. В някои региони жени съобщават, че получават обаждания от местни служители с въпроси за плановете им за раждане. През декември китайски медии разкриха, че в окръг в провинция Юнан жените са били задължени да докладват датата на последния си цикъл с цел идентифициране на бременни и бъдещи майки.

Символичен ход с ограничен финансов ефект

На практика увеличението на данъка върху контрацептивие се разглежда като по-скоро символична мярка. Типичен пакет презервативи в Китай струва между 40 и 60 юана ($5,7-8,5), а противозачатъчните хапчета - между 50 и 130 юана за месец.

"Сега, когато политиката на Китай се е изместила от ограничаване към насърчаване на раждаемостта, е логично контрацептивите отново да бъдат обложени с данъци. Но тази мярка едва ли ще има реален ефект върху броя на ражданията", коментира независимият демограф Хе Яфу.

Според изчисления на Лий Динг, мениджър в консултантската компания Dezan Shira & Associates, новият данък ще донесе около 5 млрд. юана допълнителни приходи годишно. Това всъщност е незначителна сума на фона на общия публичен бюджет на Китай от 22 трилиона юана. "Не смятаме, че основната цел е генериране на приходи", подчертава той.

Къде е истината обаче едва ли ще разберем.