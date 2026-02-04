България изпреварва съседните Гърция и Румъния като по-надеждна среда за създаване на иновативни бизнеси. Това става ясно от актуалните данни на индекса за бизнес среда на StartupBlink Innovators за 2026 година.

Прави впечатление, че Гърция се класира много по-ниско от страните, традиционно считани за приятелски настроени и надеждни за създаване на иновативни бизнеси, но също и от съседни страни, като България и Румъния, които предлагат по-добра среда за международен растеж, пише Ekathomerini.

Страната се класира на 33-то място от 125 страни в света в индекса за бизнес среда на StartupBlink Innovators за 2026 г., с общ резултат от 67 621 точки, оставяйки зад себе си страни като Унгария (34-то), Испания (39-то), Бразилия (42-ро) и Италия (43-то).

Въпреки това, тя е далеч от други европейски екосистеми, които се препоръчват на новите основатели като по-приятелски настроени за управление на бизнеса им, като например Обединеното кралство (3-то), Швеция (12-то), Германия (23-то).

Класацията показва, че Румъния е на 25-о място, а България заема 18-а позиция.

Източник: iStock

По отношение на пазарното възприятие, т.е. как международната общност възприема страната като място за създаване на бизнес, Гърция заема 31-во място с 69 461 точки, докато на върха са Сингапур (1-во), Дания (2-ро) и Норвегия (3-то). Това включва възприятията за качеството на управление, надеждността, прозрачността, стабилността, човешкия капитал и международната мобилност.

Гърция регистрира най-ниския резултат (59 269 точки) по отношение на бизнес стимулите, класирайки се на 32-ро място в световен мащаб. Този сектор показва колко привлекателна е дадена страна за инвеститори и предприемачи, като се вземат предвид данъчното облагане, стимулите, достъпът до финансиране и др.

В този стълб страната изостава значително от България, Румъния и Кипър. В същото време обаче тя се нарежда на 34-о място в световен мащаб по отношение на лекотата на ефективно управление на бизнеса (лекота на управление на бизнеса).