Сърбия може да бъде първата страна в Европа, която да произвежда масово хуманоидни роботи и то още тази година. Това обяви сръбският президент Александър Вучич заяви след среща с представители на технологичната компания Agibot Innovation, съобщават местните медии.

"Още тази година, през следващите месеци можем да стартираме една от най-големите инвестиции, правени някога в Сърбия и можем да станем първата страна в Европа, която ще произвежда такива роботи", заяви Вучич, цитиран от eKapija.

Китайският производител, в лицето на директора на компанията за Европа Уилям Ши, от своя страна обяви, че планира да стартира серийното производство в Сърбия най-късно през 2027 година, предава SeeNews.

Заедно със своя стратегически партньор, производителят на автомобилни части Minth Holdings Limited, листван на борсата в Хонконг, Agibot първоначално ще произвежда между 1000 и 2000 хуманоидни робота в страната, става ясно от видеоклип, публикуван от местния новинарски вестник Blic.

Производството на роботи има два аспекта - хардуер и софтуер, сато Agibot иска да намери местна компания в Сърбия, която да произвежда данни за изкуствен интелект за обучение на роботите.

"Това са три неща. Фабрика за роботи, разбира се фабрики за данни, както и центрове за данни. Защо? Защото тези роботи трябва да имат 100 милиона часа обучение за това, което правят", подчертава Вучич.

Източник: iStock

Според представители на компанията, която ще произвежда хуманоидните роботи, те ще бъдат способни да правят чай и кафе, да, да перат и още домакинска работа.

AGIBOT Innovation е китайска технологична компания. Тя произвежда 39% от всички хуманоидни роботи в света. В Европа все още няма нейни фабрики. Смелата амбиция на Сърбия е до 2030 година да има 50 фабрики, в които хора и роботи да работят заедно.

Седалището на китайското дружество, специализирано в разработването и производството на хуманоидни роботи и изкуствен интелект, се намира в Шанхай. То е основана през февруари 2023 година. Миналата година Agibo е произвел 5000 робота, което представлява пазарен дял от близо 40%.

Роботите се предлагат в три серии - Yuanzheng, Lingxi и Genies. Minth от своя страна произвежда външни и структурни автомобилни части. Компанията присъства в Сърбия от 2018 година и има фабрики в Лозница и Шабац, в западната част на страната, където работят 3500 души.

Хуманоидните роботи имат приложения в широк спектър от области, от индустриална автоматизация и логистика до здравеопазване, лична помощ и образование.