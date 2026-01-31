Водещ китайски производител на хуманоидни роботи заяви, че най-новите му машини са най-много наполовина по-ефективни от човешките работници, подчертавайки предизвикателствата при използването им за решаване на недостига на работна ръка и повишаване на производителността, съобщиха тази седмица световни медии, цитирайки интервю на бизнесмена във FT.

Майкъл Там, главен бранд директор в базираната в Шенжен UBTech, която има партньорства с производителя на автомобили BYD и подизпълнителя на Apple Foxconn, заяви, че роботите Walker S2 са с 30 до 50 процента толкова продуктивни, колкото хората, и само в определени задачи, като например подреждане на кутии и контрол на качеството.

И все пак производителите все още се надпреварват да ги поръчват, за да не загубят от конкурентите, каза Там пред Financial Times.

"Можете да си представите... ако Tesla има предимството да внедрява свои собствени човешки роботи в производствената линия, това означава, че може би BYD ще изостане." Политиците в Китай подкрепят индустрията за хуманоидни роботи и насърчават внедряването на технологии, задвижвани от изкуствен интелект, във фабриките, надявайки се, че индустриалните условия ще се окажат убедителен случай на употреба.

Според Международната федерация по роботика, страната е отговорна за повече от половината от световните инсталации на промишлени роботи през 2024 г., състоящи се предимно от традиционни машини като механични ръце.

Поддръжниците на хуманоидните роботи твърдят, че способността им да се движат между производствените линии ги прави приложими в по-широк спектър от сценарии в сравнение с традиционните машини. Илон Мъск е рекламирал усилията на Tesla за изграждане на своя робот Optimus и е говорил ентусиазирано за напълно автоматизирани фабрики.

Анализаторите реагираха смесено на рекламните видеоклипове на UBTech, които показват роботите им да носят кутии между производствените линии и да изпълняват по-трудни задачи, като например смяна на собствените си батерии.

Те твърдят, че хуманоидните роботи представляват по-сложен набор от предизвикателства от статичните ръце или конвейерните ленти, включително изискване за независими захранвания, наличие на по-голям брой сложни подвижни стави и потенциално ангажиране със задачи, които изискват по-сложно вземане на решения. За UBTech един от проблемите, които компанията се надяваше да реши тази година, беше разработването на многофункционална ръка, каза Там, тъй като настоящите модели Walker изискват човек да сменя придатъка на робота за различни задачи.

Миналата година в шоурум на UBTech журналисти бяха поканени да се ръкуват с робот, който не е за промишлена употреба. Той не успя да отговори на няколко пъти без многократни подкани от няколко служители. UBTech заяви, че се надява да повиши производителността на своя робот Walker до 80 процента от човешката производителност до 2027 г.

Компанията заяви, че е постигнала целта да достави 500 хуманоидни фабрични робота миналата година и че се стреми да произведе 10 000 до края на тази година. Тази седмица компанията заяви, че е подписала споразумение с европейския производител на самолети Airbus за доставка на Walker S2. Това е последвано от партньорство с американския производител на полупроводници Texas Instruments, подписано миналата година, съобщи UBTech.

Airbus заяви, че сътрудничеството им с UBTech е в "много ранна фаза на тестване на концепцията" и че производителят на самолети "обсъжда потенциални бъдещи сътрудничества с различни иновативни компании в индустрията".

"Много от случаите на внедряване, които виждате, са само на етап доказателство за концепция или демонстрационен етап и има много предизвикателства, преди наистина да можем да видим каквато и да е търговска операция", каза Марко Уанг, изследовател от Interact Analysis, базиран в Шанхай.

Той добави, че целите на UBTech са "много амбициозни", отбелязвайки, че повечето внедрявания на хуманоидни роботи в Китай са в спонсорирани от правителството изследователски центрове. "Това всъщност не означава нищо за търговските операции."

Келвин Лау, анализатор в Daiwa Capital Markets, заяви, че целите на UBTech са осъществими и че хуманоидните роботи биха могли да бъдат полезни за фабрики, които първоначално не са били проектирани за автоматизация.

"Трябва постепенно да се подобрява", каза той, отбелязвайки, че 80% от човешката ефективност може да е достатъчна за фабриките, като се има предвид, че роботите не е необходимо да си вземат почивки или отпуски.

UBTech намали загубите си през първите шест месеца на 2025 г. до 440 милиона юана (53,25 милиона евро) от 540 милиона ранда през предходната година. Приходите са се увеличили с 28% до 621 милиона ранда.

Разходите за научноизследователска и развойна дейност през 2024 г. са били еквивалентни на 37% от приходите, които са дошли главно от потребителски и образователни роботи.

Според доклад на Daiwa, най-големите му конкуренти, които са на борсата, включват базираните в Шънджън Dobot Robotics и Tesla. Други китайски производители включват Unitree Robotics от Ханджоу, X-Humanoid и AgiBot. Там каза, че следващите поколения на робота Walker ще се възползват от данните, събрани във фабриките, където той е разположен в момента.

"Колкото повече човешки роботи могат да бъдат разположени в реалния свят, толкова повече реални данни могат да бъдат събрани", каза той. "И тогава, подобно на кръг, това ще помогне на човешките роботи да растат."