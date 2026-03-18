Геополитическото напрежение около конфликта с Иран започва да се превръща в един от ключовите фактори, които движат цената на биткойна в краткосрочен план. Исторически, подобни събития създават смесена реакция на пазарите - първоначален risk-off импулс, последван от търсене на алтернативни активи. В последните седмици се наблюдава именно такава динамика. След спад към нива около $60,000, биткойн се възстанови до над $73,000, като част от този ръст съвпадна с ескалацията в Близкия изток.

Причината е в двойната роля на биткойна. От една страна, при рязко покачване на риска инвеститорите търсят ликвидност и това може да доведе до краткосрочни спадове. От друга страна, при продължителна несигурност, особено когато тя води до по-високи цени на петрола и инфлационен натиск, биткойн започва да се възприема като алтернативен актив извън традиционната финансова система. Ако конфликтът около Иран доведе до устойчиво покачване на енергийните цени и напрежение върху глобалния растеж, това може да подкрепи дългосрочно търсенето на ограничени активи като биткойна.

Именно в такава среда на повишена волатилност и геополитически риск активи като Strategy, които са структурирани да усилват движенията на биткойна, започват да реагират още по-агресивно на всяка промяна в цената му.

Strategy вече не е просто компания с експозиция към биткойн. Тя е финансова структура, изградена около биткойна, която усилва всяко негово движение чрез комбинация от баланс, ливъридж и достъп до капиталовите пазари. Именно това обяснява защо акциите ѝ се покачват значително по-бързо от самия актив. От дъното през февруари цената на Strategy нараства с около 35%, докато биткойн се е повишил с приблизително 16% за същия период. Това не е отклонение, а директно следствие от начина, по който компанията функционира.

Към момента Strategy притежава над 760,000 BTC, което при цена около $73,000 означава портфейл със стойност приблизително $55-56 милиарда. Средната цена на придобиване остава около $75,000-76,000, което означава, че дори при текущите нива компанията се намира близо до своя break-even от гледна точка на натрупаните покупки. Само в рамките на последните седмици Strategy е инвестирала около $2.9 милиарда, закупувайки над 40,000 BTC, като финансирането идва чрез комбинация от $1.2 милиарда привилегировани акции и $400 милиона обикновен капитал. Това показва, че моделът не е пасивен - той е активно експанзивен.

Ключът към разбирането на динамиката е в капиталовата структура. При пазарна капитализация около $35-36 милиарда и нетна стойност на активите (NAV), оценявана приблизително на $44-45 милиарда след приспадане на около $3-4 милиарда нетен дълг, акцията се търгува с приблизително 15-20% дисконт спрямо стойността на биткойн позицията. Исторически обаче Strategy често се е търгувала с премия към NAV в бичи цикли. Тази премия се дължи на три фактора: вграден ливъридж, възможност за емитиране на нов капитал над NAV и институционален достъп до биткойн чрез регулиран инструмент.

Това създава ефект, при който акцията се държи като високобета версия на биткойна. Ако биткойн се повиши с 10%, Strategy може да се повиши с 20% или повече. Но същото важи и в обратна посока. Когато биткойн падна с около 50% от върха си, акцията на Strategy се срина с над 65-70%, което ясно показва механизма на downside amplification.

Концентрацията на риск е изключителна. Притежаваните над 760,000 BTC представляват приблизително 3.5% от теоретичното максимално предлагане от 21 милиона монети. Ако се отчетат загубените биткойни (оценявани на около 3-4 милиона BTC), реалният дял на Strategy достига 4-4.5% от ефективно наличното предлагане. Това е концентрация, сравнима с държавни резерви. За сравнение, САЩ държат около 328,000 BTC, а Китай около 190,000 BTC. Strategy контролира повече от двойно спрямо най-големия държавен притежател.

Тази концентрация прави баланса на компанията изключително чувствителен към цената на биткойна. При цена от $73,000, портфейлът е около $55 милиарда. Ако биткойн падне до $50,000, стойността се свива до около $38 милиарда. При $40,000 тя пада до приблизително $30 милиарда, а при $30,000 - до около $23 милиарда. В такъв сценарий, след приспадане на дълга, NAV може да се свие до $18-20 милиарда, което е значително под текущата пазарна капитализация. Това показва колко силно е зависима акцията от макро и ликвидната среда.

Разликата между Strategy и директната инвестиция в биткойн или ETF е фундаментална. Биткойн ETF предлага чиста експозиция без ливъридж, без риск от разводняване и без отклонение от NAV. Strategy, от друга страна, добавя слой от корпоративен риск, но също така и възможност за усилена доходност. Тя е финансов инструмент, а не просто актив.

Поведенческият фактор също играе роля. За много институционални инвеститори директната експозиция към крипто остава ограничена. Strategy предлага достъп до биткойн чрез традиционен equity инструмент, но с вграден ливъридж. Това я превръща в предпочитан инструмент за инвеститори, които търсят усилена експозиция в регулирана среда.

В крайна сметка движението на Strategy не трябва да се разглежда като отклонение от биткойна, а като негово логично продължение. Компанията е изградена така, че да усилва както възходите, така и спадовете. Това е функция на дизайна, а не на пазара.

Затова, когато биткойн расте, Strategy не просто го следва - тя го изпреварва. А когато пада, прави същото в обратната посока.

Strategy не е биткойн. Тя е биткойн, умножен по капиталова структура.

Материалът е с аналитичен характер и не представлява инвестиционен съвет.