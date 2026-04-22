Румънската компания с местни собственици - Mineral Proiect Invest, е започнала правни процедури за откриване на минно дело в окръг Сибиу, където ще се експлоатира магнезиево находище, съобщава Libertatea.ro. Инвестицията се оценява на първоначална стойност от близо 100 милиона евро. Редкият метал поставя северната ни съседка на картата на критичните минерали в ЕС.

През 2020 г. Mineral Proiect Invest SA (MPI Magnesium) Букурещ получи концесионен лиценз за проучване на магнезиевия скален периметър във Валя Добра, община Ръшинари, близо до община Сибиу.

След пет години проучвателни дейности, представителите на компанията искат да получат през 2026 г. екологично разрешително и строително разрешение за проекта. Инвестицията, оценена първоначално на около 100 милиона евро, включва разходите за откриване на кариера в района на Валя Добра, изграждането на преработвателен завод за добитата от кариерата руда в съседния град Салище, както и за организирането на въжена система (фуникуляр), която ще се използва за транспортиране на рудата до зона, откъдето може да бъде взета с камиони.

През очаквания експлоатационен период на мината, който ще е от поне 30 години, инвестицията ще надхвърли 200 милиона евро.

Магнезият се счита за критичен минерал на ниво Европейски съюз, поради което Европейската комисия реши да подкрепи финансово подобни инвестиции. От Румъния беше избран проектът, иницииран от компанията Verde Magnesium в района на Будуреаса в окръг Бихор, местно дъщерно дружество на компанията със същото име, регистрирано в американския щат Делауеър и собственост на частния инвестиционен фонд Amerocap.

Представители на Mineral Proiect Invest SA заявиха на пресконференция в Сибиу, че техният проект ще бъде финансиран и с европейски средства.

Проектът Rășinari предизвика обширни дискусии с местните власти, като се има предвид, че операцията ще се извършва във важен туристически район на Сибиу. Инвеститорите заявиха, че поради тази причина ще бъдат приложени мерки, които значително ще намалят въздействието върху околната среда.

"Нашата цел е целият процес да интегрира решения за възобновяема енергия. Например, камионите, които ще поемат рудата, ще бъдат 100% електрически. Те ще бъдат покрити и няма да създават прах или шумово замърсяване", заяви Андрей Дегерату, ръководител на проекта на компанията.

Въжената линия ще бъде завършена през 2029 г. От мястото, където ще се разтоварва рудата, до бъдещия завод в Салище, транспортът ще се осигурява от електрически камиони, които ще използват пътища, заобикалящи населените места в района. В преработвателния завод са планирани 75 работни места, а в кариерата ще работят 25 души, с възможност общият брой на служителите да достигне 150.

Инвеститорът е изчислил и очакваните приходи, които ще бъдат прехвърлени в местните бюджети и държавния бюджет: 1,5 милиона евро в Ръшинари, 1,2 милиона евро в Салище и 700 000 евро в държавния бюджет.