Хранителният гигант Kraft Heinz иска да популяризира наново някои от добре познатите си основни продукти, които са загубили популярност сред потребителите. Това сигнализират за нова посока от страна на изпадналия в сериозно затруднение бизнес на компанията. Хранителният конгломерат инвестира и 600 милиона долара, за да стимулира продажбите на своите водещи марки, които са загубили пазарен дял от по-модерните конкуренти и по-евтините частни марки, съобщава CNN Business.

Инвестицията ще позволи на Kraft Heinz да разработва по-качествени продукти, коментират от дружеството. Най-общо казано новата бизнес стратегия за бъдещето включва повече протеини и по-малко захар. Въпреки че продуктовата гама е в процес на разработка през последната година, преосмислянето на бизнеса с храни и напитки вече е факт.

"Посоката, в която искаме да продължим занапред е да правим иновации и да се развиваме", заяви Каролайн Булос, президент на Kraft Heinz, отговарящ за хидратацията, десертите и ястията.

Начело на това ново пътешествие е главният изпълнителен директор Стив Кахилане, който пое поста в началото на 2026 г., след като ръководеше Kellogg Company (а по-късно и Kellanova) в продължение на около осем години. През февруари той заяви, че много от "предизвикателствата" пред Kraft Heinz са поправими и под наш контрол" и се стреми да върне компанията към печеливш растеж.

Въпреки оптимизма на Kraft Heinz, в момента бизнесът е в доста лошо състояние.

"Трудно беше да се разбере защо определени марки са се насочили в определени посоки и че някои от тези категории сякаш не принадлежат там, където са били поставени", коментира Кахилане пред CNN, добавяйки, че компанията трябва да се съсредоточи върху достъпността, а не толкова много върху иновациите.

Акциите на Kraft Heinz (KHC) са се понижили с около 10% само през последния месец.

От 2022 година насам пазарният му дял е спаднал от 45% до около 39%