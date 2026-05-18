Един от най-големите и значими индустриални минно-металургични холдинги в България - "Холдинг КЦМ 2000", направи първа символична копка на изграждането на иновативна пречиствателна станция за отпадни води. Стойността на проекта е 5,5 милиона евро, съобщават от дружеството, цитирани от БТА.

Съоръжението се изгражда на територията на производствената база на "КЦМ" АД в Пловдив, непосредствено до оловния завод. Бъдещата система ще въведе патентована техника за извличане на ценни метали.

Станцията ще преработва около 720 тона отпадни продукти годишно. От тях ще се извличат ценни вторични суровини - до 96 тона чист цинк и 45 тона кадмий, които ще се връщат в производството.

Част от инвестицията, ще бъде финансирана по европейския проект LIFE ReCad, а остатъкът в размер на 60% ще бъде покрит от дружеството, става ясно от официалното съобщение.

"Холдинг КЦМ 2000" е българска частна корпоративна структура в минно-металургичния сектор, базирана в Пловдив, чиято основна дейност обхваща рудодобив, инженеринг и екологосъобразно производство на цветни метали като олово и цинк.

Холдингът има около 2000 служители, като 1350 от тях работят в основното дружество КЦМ АД. Само нейните приходи за 2024-а са в размер на близо 813 милиона лева.