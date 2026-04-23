Фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия и модерно локално пречиствателно съоръжение за отпадни води заработиха в производствената база на "Ел Би Булгарикум" във Видин, съобщиха от дружеството.

Държавната млекопреработвателна компания е бенефициент по проект за общо 699 899 евро, от които половината са собствено финансиране, а останалите са осигурени по Програмата за развитие на селските райони.

Соларната система е с инсталирана мощност от 200 киловата, като може да осигури част от електроенергията за производствените процеси. От компанията посочиха пред Money.bg при обявяването на проекта, че чрез фотоволтаиците ще произвеждат сами една трета от тока, който предприятието консумира.

От документацията по проекта се вижда, че в него е включена и локална система за съкранение на енергия с капацитет от 200 kWh, която позволява "при необходимост автономно ел. захранване на инсталираните мощности на предприятието и в тъмната част от денонощието, както и в дни интензивно слънчево греене".

Отчетената цена на централата е 298 182,65 евро.

Пречиствателната станция е производство на турската фирма Prometeus. Тя е съобразена със спецификата на млекопреработването, като след преминаване през нея производствените води се заустват в Дунав. Съоръжението покрива напълно капацитета на "Ел Би Булгарикум".

Отчетената цена е 401 806,40 евро.

Компанията планира и следващ етап от развитието на фотоволтаичната система с допълнителна мощност от 150 киловата по Стратегическия план за развитие на земеделските и селските райони 2023-2027 г., с което общата инсталирана мощност ще достигне 350 киловата.

По-рано от компанията обявиха, че планират да добавят и батерии за съхранение на енергия.

Общо в "Ел Би Булгарикум" работят около 180 души. Дружеството е с 26,4 млн. лева приходи за 2024 г., като реализираната печалба расте до 4,7 млн. лева.