Дебатът за културата на бакшишите в САЩ се разпали отново през последните години, като публикации в социалните медии за чакащи сервитьори, ядосани, че не са им оставени достатъчно пари, станаха вайръл. Дали този увеличен натиск за бакшиш, и то щедър, сега се разпространява и другаде по света? Лилиан Прайс разказва пред BBC, че даването на бакшиши в САЩ буквално е "извън контрол".

"Наистина е твърде много. Може просто да вземете нещо за себе си и се очаква да дадете бакшиш", казва дамата, която се грижи за животни във Филаделфия.

Прайс, която казва, че дава 15% бакшиш в ресторанти с обслужване на маса, добавя:

"Ако някъде се предоставя услуга, това е добре, но не виждам защо трябва да давате бакшиш на други места или още по-лошо, че го очакват. Това е за всяко малко нещо... кога ще спрем да даваме бакшиш?"

Политиката на Прайс за даване на бакшиш от 15% в ресторант може да изглежда щедра за много хора, но в определени градове в САЩ може да доведе до мразовита реакция от сервитьор или сервитьорка. На места като Ню Йорк, Бостън, Лос Анджелис и Чикаго сега по-често се очакват 20%.

За Кейт Сантос, сервитьорка, която работи в Sanger Hall, бар в Куинс, Ню Йорк, бакшишите са съществена част от нейния доход.

"Сървърите в Ню Йорк правят 11 долара (8,18 паунда) на час, така че основно изкарвам заплатата си от бакшиши", казва тя.

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"Ако хората не дават бакшиш, това е лош ден за мен. В Ню Йорк има негласно правило, че давате минимум 20% бакшиш и ако бакшишът е по-малко, тогава хората го смятат за ужасно."

Въпреки че културата на бакшиши е вкоренена в САЩ, на 2000 мили (3220 км) в Исландия това е било нечувано исторически. Но сега нещата се промениха, водени от голямо увеличение на броя на американските посетители.

През 2010 г. 50 810 американци са отишли ​​в Исландия, според официални исландски данни. До миналата година броят им се покачи до 660 114 и мнозина просто искат да дават бакшиши.

Говорителка на Efling Union, вторият по големина синдикат в Исландия, казва, че това е довело до редица ресторанти в страната да питат клиентите дали искат да добавят бакшиш, когато плащат. Тя добавя, че това антагонизира местните хора.

"Даването на бакшиши не е обичайно в Исландия, защото отдавна има широк социален консенсус, че работодателите са отговорни да плащат достойни заплати на персонала си.

"Туристите от Съединените щати обаче очакват даването на бакшиши е обичайно и често го правят до известна степен, както и туристите от другаде. Освен това някои платежни терминали вече са програмирани да подканват клиентите за бакшиши."

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Тя добавя:

"Общо казано, самите исландци са склонни да се дразнят, когато това се случи, тъй като не смятат за разумно да плащат допълнителна такса върху вече високите цени, когато например купуват питие в бар."

Подобна е ситуацията в Мексико Сити, където съм в момента - местните хора обвиняват американските туристи за растежа на културата на бакшиши.

В Обединеното кралство се върви към по-високи такси за обслужване в ресторантите, казва консултантът по храни и напитки Лиза Харис.

"Виждаме леко увеличение от 12,5% на 15%", казва тя.

"Разходите за живот се покачват във всички области, така че не е изненада, че има и инфлация на бакшиша."

Харис казва, че това увеличение обикновено се наблюдава повече в ресторантите от висок клас и тя го разглежда като начин да се плаща повече на персонала, без да се увеличават заплатите.

"Тъй като бакшишите отиват направо при персонала, много вероятно е ресторантите да използват бакшишите като начин да увеличат заплатите, без да плащат сметката", казва Харис. "Хотелиерската индустрия в Обединеното кралство е на колене, като собствениците на ресторанти са притиснати от ДДС, увеличената минимална заплата, националното осигуряване и увеличените сметки за храна и комунални услуги.

"Да не говорим за хората, които се хранят по-малко навън. Наистина не е изненада, че се обръщат към бакшишите като начин да балансират книгите."

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Майкъл Лин е автор на книгата "Психология на бакшиша". Професор по потребителско поведение и маркетинг в университета Корнел в щата Ню Йорк, той казва, че нарастването на бакшишите в световен мащаб се дължи на машините за цифрови плащания, които хората трябва да използват с банковата си карта. Сега те все по-често подканват клиента да добави бакшиш.

Броят на кафенетата и ресторантите в Обединеното кралство, които сега дигитално питат клиентите си дали искат да добавят бакшиш, се е увеличил със 78% от 2022 г. до 2024 г., казват от SumUp, производител на четци на карти.

В САЩ бакшишите са жизненоважни за американския чакащ персонал поради федералните закони за минималната заплата от 1938 г., които определят по-ниско ниво за работниците, които получават бакшиши. Днес, докато федералната минимална заплата е 7,25 долара на час, за служителите, които получават бакшиши, това пада до едва 2,13 долара на час.

Така че, въпреки че държавите са свободни да законодателстват работниците в ресторантите да получават повече заплащане, бакшишите се разглеждат от правителството на САЩ като основен - и очакван - компонент от доходите на тези служители.

Обслужващият персонал в САЩ е съгласен и някои се оплакват, ако смятат, че не са получили достатъчно бакшиш.

Миналия декември американското списание Newsweek съобщи за това как човек посетил сайта на социалните медии Thread, за да покаже, че сервитьорка е оставила бележка на сметката му, казвайки му "научи се да даваш бакшиши. Не е моя работа да те обслужвам БЕЗПЛАТНО".

Постът вече е видян от 4,5 милиона души.

В отделна публикация на X през ноември сервитьорка, за която се твърди, че е от Ню Йорк, се оплака, че маса от четирима, които са похарчили 3000 долара, й е дала само 200 долара или 6,7%.

Даването на бакшиши е толкова гореща тема в САЩ, че на президентските избори през 2024 г. и Доналд Тръмп, и Камала Харис обещаха да намалят данъка, който трябва да плащат обслужващият персонал и други, разчитащи на бакшиши.

В резултат на това през юли миналата година Тръмп подписа нов закон, който позволява на квалифициран персонал да приспада до 25 000 долара (18 500 британски лири), което се равнява на бакшишите, които са получили през тази година, от годишния си федерален данък върху доходите.

Сантос казва, че работи усилено за бакшишите си. "Като сървър вие осигурявате пространството, ние създаваме или нарушаваме атмосферата, имаме много задачи за вършене, поддържаме всички щастливи, пълним напитки, усеща се като много усилия и хората не го разпознават."

Но би ли предпочела баровете и ресторантите в САЩ да увеличат заплатите, за да намалят нуждата от бакшиши?

"Харесвам системата такава, каквато е", казва тя. "Ако вали сняг, би било полезно да имаме постоянна заплата, тъй като хората не искат да излизат, но когато дойде лятото, това балансира нещата."

Тя добавя, че понякога получава огромен бакшиш.

"Веднъж получих бакшиш от 100 долара за сметка от 70 долара. Наистина е хубаво и никога не знаеш кога може да се случи."