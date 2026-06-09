Търговската война между САЩ и Китай се разрази с нова сила, след като американските власти обвиниха някои от най-големите китайски компании, че подкрепят китайската армия. Или казано иначе - те са заплаха за националната сигурност на Америка. Сред конгломератите, на които вероятно ще е все по-трудно да правят голям бизнес в Съединените щати са гигантите BYD, Alibaba и Baidu, съобщава Bloomberg.

Според представителите на Пентагона "е установило, че тези компании подпомагат Народноосвободителната армия на Китай".

С този ход САЩ вече официално заявяват, че три от най-известните китайски лидери в сферата на изкуствения интелект - Alibaba, Baidu и Tencent Holdings подпомагат въоръжените сили на азиатската държава. Tencent беше добавена в списъка през 2025 г. и се опитва да постигне премахването си от него. Включването на BYD поставя под прицел водещия китайски производител на електромобили.

Днес акциите на Alibaba поевтиняха с до 1,4% в Хонконг, докато Baidu заличи част от по-ранния си ръст и се търгуваше с 0,6% нагоре. Сравнително слабата реакция на азиатските пазари подсказва, че инвеститорите вече са свикнали с повтарящите се регулаторни атаки от страна на Вашингтон.

Най-новата версия на така наречения списък 1260H на Пентагона също така възстановява включването на двама китайски производители на памет чипове - ChangXin Memory Technologies и Yangtze Memory Technologies, които бяха определени от Министерството на отбраната и преди, но липсваха във версията, която се появи за кратко през февруари.

Макар че списъкът няма сериозни непосредствени правни последици, Пентагонът все по-често го използва, за да ограничава възможностите на компаниите да сключват договори с американската армия или да получават финансиране за научни изследвания.

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Бизнесът отвръща на удара

Въпреки ограничения непосредствен търговски ефект, част от засегнатите компании реагираха остро.

"Alibaba не е китайска военна компания и не е част от каквато и да е стратегия за военно-гражданска интеграция. Ще предприемем всички налични правни действия срещу опитите за невярно представяне на нашата компания", подчертават от Alibaba в медийнио изявление.

Baidu също отхвърли оценката на Пентагона. Вероятно от BYD и Unitree ще напрвят същото.

При публикуването на актуализирания списък Пентагонът заяви, че посочените компании попадат в категорията "китайски военни компании", които оперират пряко или косвено в САЩ въз основа на предполагаеми дейности по "предоставяне на търговски услуги, производство или износ".