Триша Салсидо работи десетилетия, за да изгради Softstar Shoes - малка компания за ръчно изработване на обувки в Орегон. Днес, вече на 56 години, тя се замисля за пенсионирането си. Това я кара да взема решение, което изненадва мнозина - вместо да продаде бизнеса си на корпоративен купувач, тя го предлага на служителите си.

Вълната от пенсиониращи се предприемачи

Резултатът от решението: "Получавам лични имейли от служители с идеи как да управляваме по-добре бизнеса. Това са прозрения, които преди не идваха!", разказва тя пред BBC.

Случаят на Салсидо не е изолиран. Според доклад на McKinsey собствениците на около шест милиона американски малки и средни компании ще се пенсионират между 2026 г. и 2035 г. - феномен, наречен от експертите "сребърно цунами".

За съжаление, децата им рядко имат амбиции да поемат семейния бизнес, а алтернативите като продажба на частен капитал или корпоративен купувач, крият рискове за служителите и идентичността на компанията.

Това подтиква все по-голям брой предприемачи да се ориентират към модела на служителска собственост. Според BBC до 600 американски фирми годишно вече се продават на работниците си, а инвестиционните фондове, финансиращи подобни сделки, са нараснали с 78% до 865 милиона долара през миналата година.

Какви са предимствата?

Уилям Стоквел е собственик на компанията за производство на силиконови уплътнения Stockwell Elastomerics. Макар да продава бизнеса на прадядо си, той иска да се увери, че бъдещето на компанията и работещите в нея е застраховано.

"Новата външна собственост може да премести бизнеса, да го затвори или драстично да го промени, а хората, останали вътре, са в капан", казва той, основавайки се на предишни примери в индустрията.

В действителност изследвания показват, че компаниите в служителска собственост са по-производителни, по-рядко съкращават персонал и плащат по-високи заплати. Именно това се наблюдава по време на COVID - когато авиационният бизнес на Web Industries се свива с 90%, компанията се преориентира към медицинско производство и мащабира завода си от 50 до 650 служители.

"Когато е твоята компания, това е резултатът. Бизнесът ни беше спасен от факултета на служителската собственост", разказва вицепрезидентът Майкъл Куори пред Fortune.

В такива случаи съветът на директорите продължава да отговаря за оперативните решения, но служителите получават реален глас - чрез избрани представители в борда, достъп до финансова информация и механизми за отчетност. Прозрачността на финансовите резултати и свободният обмен на идеи между мениджмънта и служителите са задължителни.

Въпреки положителните страни, пазарните рискове остават - преговори с кредитори, съкращения, намаляване на разходите или загуба на вложените средства.

Три модела на прехвърляне в САЩ и Европа

Съществуват три основни механизма, по които собствеността може да се придобие от служителите. Първият от тях са тръстовете за служителска собственост (EOT). При него тръстът придобива най-малко 50,1% от акциите на справедлива пазарна стойност, определена от независима оценка, и изплаща сумата на собственика на вноски. Така служителите не купуват акции с лични пари. Салсидо е избрала именно този модел и носи личния риск: "Ако нещо се случи, не получавам пари."

Вторият метод са плановете за служителски акции (ESOP). Именно той е и най-разпространеният - през 2023 г. 6609 компании работят по тази структура, наемайки 10,9 милиона души с комбинирани активи над 2 трилиона долара. При тях служителите получават акции, които осребряват при напускане, вместо дял от годишната печалба. Този метод избира Стоквел, като приема плащания за 10 години, признавайки, че прави "краткосрочна финансова жертва".

Третият вариант е работническата кооперация, при която служителите директно купуват дялове.

Шанс за по-сигурно бъдеще

Според Fortune делът на работниците в националния доход на САЩ е в най-ниската си точка от поне 75 години. "Единственият начин наистина да създадеш богатство в тази страна е чрез собственост върху капитал. Това е начин да я демократизираш", казва Итан Роуен от Harvard Business School.

Основната пречка пред по-широкото разпространение на модела не е скептицизмът, а липсата на информираност, смятат експертите. Ситуацията обаче е напът да се промени - текат федерални законодателни инициативи с двупартийна подкрепа, нови държавни центрове за подпомагане и близо 1 милиард долара нови частни инвестиции. Остава въпросът - ще успее ли да се наложи този модел и в Европа?