Веригата "Кино Арена" откри нов комплекс с четири зали, оборудвани с лазерна прожекционна технология, съвременно озвучаване и комфортни Relax седалки, съобщи местната медия Про Нюз Добрич.

"Всичките български и международни филмови продукции ще бъдат давани в същия ден в Добрич, когато излизат по цял свят", заяви собственикът на веригата Стефан Минчев.

Освен филми обаче, в залите на мултиплекса ще се излъчват спортни събития, концерти, опера и балет. С тази стъпка компанията допринася за развитието на културата в по-малките населени райони, като заместник-кметът на града Владимир Трендафилов изрази надежда, че новото кино ще се превърне в място за социално и културно средище не само за Добрич, но и за региона.

Един от най-големите проблеми за сектора в България е централизацията на културни събития и инфраструктура в столицата и пренебрегване на по-малките населени места.

По актуални данни на НСИ в България има 238 екрана, като близо половината от тях (101) са в Югозападен статистически регион, а най-малко има в Северозападния (едва 12). Това показва обособяването на огромна пропаст между достъпа до култура в по-големите градове и малките населени места, особено тези, които са далеч от столицата.

Неглижирането на сектора обаче е тенденция, като обикновено средствата, които се отделят годишно, са под 1% (много често около 0,5%) от БВП. Въпреки това, по данни на Обсерваторията по културна икономика от 2025 година креативните индустрии в България генерират близо 7% от БВП и са един от най-бързо развиващите се сектори в икономиката.