Комуникационната платформа Viber направи поредна голяма стъпка към превръщането си в superapp с интеграция с ChatGPT. Новите функционалности са факт от поне седмица, но вече официално са достъпни за всички потребители у нас.

Какво може ChatGPT във Viber?

Директен чат - потребителят може да си говори с бота в отделен чат без нуждата да инсталира приложение или да си прави нов профил в системите на OpenAI.

- потребителят може да си говори с бота в отделен чат без нуждата да инсталира приложение или да си прави нов профил в системите на OpenAI. Споменаване в разговор - ChatGPT може да бъде контекстово "привикван" във всеки групов или личен чат с тагване @ChatGPT, като всеки участник може да участва в беседата. До сървърите на OpenAI достигат само заявките, свързани с бота.

- ChatGPT може да бъде контекстово "привикван" във всеки групов или личен чат с тагване @ChatGPT, като всеки участник може да участва в беседата. До сървърите на OpenAI достигат само заявките, свързани с бота. Обобщаване на линкове и чатове - тези функционалности съществуват по-отдавна, като позволяват бързо наваксване в разговор или ориентация към каква страница води дадена препратка.

- тези функционалности съществуват по-отдавна, като позволяват бързо наваксване в разговор или ориентация към каква страница води дадена препратка. Подобряване на текст и превод - това са стандартни LLM функционалности, които при много смартфони вече са даже вградени на системно равнище.

- това са стандартни LLM функционалности, които при много смартфони вече са даже вградени на системно равнище. Преработване на изображения - това е единствената функционалност, която заради по-големите си изчислителни изисквания изисква ChatGPT профил.

Ако потребителят вече има регистрация, той може да я свърже с Viber интеграцията - но тогава активността ще бъде обвързана с профила и ще се обработва съгласно политиките на OpenAI.

Като цяло, стратегията на Rakuten Viber не е много по-различна от това, което виждаме при Meta с Messenger и WhatsApp - директна интеграция на чатбота Meta AI в комуникационното приложение, генериране на изображения, съдействие при писане на текст и т.н.

При Viber има някои все още не напълно изяснени моменти. ChatGPT използва различни като способност и цена модели, като в случая не се подразбира кой или кои влизат в интеграцията. Не е ясно и дали в даден момент част от AI функционалностите няма да изискват Viber абонамент - особено редактирането на снимки.

Така или иначе, при около 94% проникване сред смартфон потребителите у нас, компанията може да добави солидна AI потребителска база сред тези, които все още не са се осмелили да използват технологията.