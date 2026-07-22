Администрацията на Доналд Тръмп дава сигнали, че обмисля забрана на най-съвременните китайски модели за изкуствен интелект - стъпка, която на практика би затвърдила доминацията на OpenAI и Anthropic на американския пазар, съобщи Axios, позовавайки се на запознати с темата източници.

Часове по-късно сюжетът придоби и публичен характер, след като финансовият министър Скот Бесент заяви пред Fox Business, че администрацията анализира китайските модели с отворен код и при данни за кражба на интелектуална собственост може да наложи санкции.

Опити за подобни ограничения не са нови. Според източниците Министерството на търговията е обмисляло през последната година да добави няколко китайски AI лаборатории в списъка си Entity List, което на практика би отрязало достъпа на американски компании без специален лиценз.

Паралелно Агенцията за национална сигурност и Службата на Белия дом за киберполитика са обсъждали предупреждение срещу заплахите от китайски AI лаборатории, а Белия дом е разглеждал изпълнителна заповед, изискваща американските компании да поемат отговорност за сигурността, ако решат да ползват китайски модели.

Всички тези инициативи са били спрени от служители, застъпващи се за по-леко регулиране, но сериозният скок във възможностите на китайския модел Kimi и смяната на ключови кадри в администрацията - сред които напусналият съветник Сриам Кришнан, отново засилват натиска за действие.

На практика всеки модел с ограничения в САЩ ще стане силно нежелателен и за останалите западни държави, които си партнират с Вашингтон. Иначе казано, пазарът, за който OpenAI, Anthropic и компания сега трябва да се борят, ще им бъде подарен.

Отговорът идва от другата страна на Тихия океан. Пекин също обмисля затягане на собствения си контрол върху износа на AI и полупроводникови технологии, съобщи Financial Times. Китайското Министерство на търговията вече е провело разговори с водещи местни компании - сред тях Alibaba, ByteDance и Zhipu, за ограничаване на трансфера на данни за обучение на модели в чужбина и на възможността чуждестранни потребители да теглят теглата на моделите им.

Обмислят се и мерки, които биха попречили на чуждестранни производители на чипове като Qualcomm и TSMC да произвеждат усъвършенствани полупроводници по дизайни на китайски компании - Huawei, Alibaba и ByteDance. Потенциални ограничения се разглеждат и за агентния изкуствен интелект.

На дипломатическия фронт САЩ и Китай планират разговори по темата през септември, преди очакваното посещение на китайския лидер Си Дзинпин във Вашингтон на 24 септември, съобщи "Ройтерс". Срещата, ръководена от американска страна от финансовия министър Скот Бесент, ще бъде първият официален диалог по изкуствения интелект между двете страни при управлението на Тръмп.

Целта, по думите на Бесент, е ограничаване на разпространението на мощни AI модели към недържавни участници. В приоритетите на Пекин за разговорите влизат въпросите за модела Mythos на Anthropic - все още недостъпен за широката публика, и опасенията около потенциала му за кибератаки, както и въпросът дали Вашингтон ще наложи ограничения върху китайските модели с отворени тегла.