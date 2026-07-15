Бъдещето ни обещава невиждано изобилие, но в него може да няма място за... работещи хора. Този парадокс очертаха над 200 водещи икономисти, сред които - и нобелови лауреати, в спешно отворено писмо.

Експертите са категорични, че оставим ли технологиите да се развиват на самотек, ни очаква свят на неравенство, управляван от шепа софтуерни гиганти.

Сравняват ерата на развитието на изкуствения интелект като новата Индустриална революция, но не събрана в два века, а в следващите едва десет години.

"Трябва да действаме сега"

Съвместният апел е организиран от Лабораторията за дигитална икономика към Станфордския университет.

Сред подписалите личи името на нобеловия лауреат по икономика Дарон Аджемоглу, който спечели едноименната награда през 2024 г.

При подписването на писмото той изрично подчертава, че се присъединява, за да помогне за "насочването на AI така, че рисковете да бъдат сведени до минимум и той да работи в полза на работниците и обществото".

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Сред подписалите е и един от бащите на съвременния изкуствен интелект - Йошуа Бенджио, компютърен инженер и един от пионерите на deep learning за изкуствения интелект.

В допълнение към писмото, Бенджио излезе със самостоятелна позиция, в която предупреди, че за разлика от парата и електричеството, които са дали на обществата десетилетия за адаптация, AI може да ни остави само няколко години . Той призова за колективни, демократични решения, вместо да се разчита сляпо на пазарните сили.

"Възможностите на AI напредват далеч по-бързо от нашето разбиране за икономическите последици. В тази пропаст се намират най-големите възможности на нашата епоха", заяви пък Ерик Брайньолфсон - един от най-влиятелните експерти по дигитална икономика.

Колективният призив на всички е: "Трябва да действаме сега".

Институции на празен ход

Основната тревога на икономистите е, че правителствата по света нямат работещи механизми за управление на този преход.

Бизнесът ще бърза да замени човешкия труд с алгоритми, дори когато това не е най-ефективното дългосрочно решение за обществото.

Въпреки рекордните инвестиции в изкуствен интелект, все по-малко организации са подготвени за устойчив бизнес успех в следствие на реалното внедряване на технолигиите, се посочва в новото глобално проучване на HR лидерът Adecco Group.

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Най-голямото предизвикателство е не достъпа до технологията, а способността на лидерите да подготвят хората и организациите си за промяната. Според проучването за една година делът на организациите готови за бъдещето е намалял с 4%, въпреки че AI продължава да бъде сред основните стратегически приоритети на мениджмънта на компаниите.

От Adecco допълват, че след първоначалната вълна на ентусиазъм компаниите все по-често се сблъскват с реалните предизвикателства при мащабното внедряване на AI.

"Караме в мъглата и е изключително трудно да се предвиди какво ще се случи по-нататък", казва Том Кънингам, изследовател в METR - независимата организация с нестопанска цел в Бъркли, също подписал петицията.

Ако не се намесят държавите, резултатът ще бъде екстремна концентрация на капитал в шепа технологични конгломерати и масово обезценяване на човешкия труд. Накратко, според икономистите, победителят ще вземе всичко.