Застрахователният гигант Allianz SE планира да съкрати между 1500 и 1800 работни места в Европа, прехвърляйки дейността им към системи с изкуствен интелект.

Промените ще засегнат подразделението Allianz Partners, отговарящо за пътна помощ и туристическо застраховане. То е отделно юридическо лице и самостоятелно глобално направление в рамките на Allianz Group.

В България дружеството оперира чрез клона AWP P&C S.A., клон България.

Съкращенията ще бъдат приблизително 8% от всички общо 22 000 служители на компанията на Стария континент.

Това потвърди главният изпълнителен директор на Allianz Partners Томас Кунцман.

Кои държави са засегнати?

От Алианц България потвърдиха пред Money.bg, че за страната ни не се предвиждат съкращения.

"Публикуваната информация се отнася до Allianz Partners, което е отделна компания от дружествата в групата на "Алианц България Холдинг". Поради тази причина не можем да коментираме дейността, организационната структура или бизнес развитието на Allianz Partners".

Компанията е преговаряла с работнически съвети през последните шест месеца и е удължила предложенията за доброволно напускане в Испания, Франция, Германия, Италия, както и в страните от Бенелюкс, пише Insurance Journal.

Съкращенията ще бъдат под формата на споразумения за прекратяване на трудовия договор, ранно пенсиониране и други.

Оптимизация

Решението за закриване на позициите е част от стратегията на застрахователя за ускорено внедряване на AI технологии. Първите слухове се появиха още миналата година, но тогава компанията все още преговаряше с работническите синдикати.

Тогава Allianz Partners предупреди, че нивата на персонал могат да бъдат засегнати от трансформации, задвижвани от изкуствен интелект.

Съкращенията ще засегнат предимно служителите в кол центровете, които до момента отговаряха за първичната обработка на клиентски запитвания, сигнали и рекламации.

"Това може да се случи на всеки от нас в даден момент", каза Кунцман. "Ние се отнасяме към тези колеги точно както е редно - справедливо".