Всяка година към Meĸa се отправят десетки милиони мюсюлмани от повече от 160 страни. Според данни на Marketplace само по време на ежегодното поклонение Хадж през 2019 година вярващите са генерирали над 12 милиарда долара приходи за страната. Предвид целите на управляващите да увеличат бройката на поклонниците на 30 милиона души годишно до края на десетилетието, в икономиката предстои да влязат десетки милиарди долари. За целта обаче са нужни значителни инвестиции в инфраструктура.

"Портата "Крал Салман"

В края на миналата година Саудитска Арабия започна строителството на мащабен проект с площ от 12 милиона кв.м. Според обявените планове "Портата "Крал Салман" ще включва 50 хиляди жилищни единици, 16 хиляди луксозни хотелски стаи, над 200 хиляди кв. м. търговска площ и 900 хиляди вътрешни и външни молитвени пространства.

Източник: Arabian Business

Предлагането на имотите на пазара ще бъде съобразено със саудитското законодателство за собствеността върху недвижими имоти от чужденци. Поради специалния статут на Мека, където достъпът е разрешен единствено за мюсюлмани, правилата за притежаване на жилища са по-строги от тези в останалата част на страната и се прилагат чрез специален правен режим.

Макар проектът да е финансиран от Публичният инвестиционен фонд (PIF), сумата и очакваната дата на откриване все още не са разкрити, съобщава Arabian Business. Изпълнението му се управлява от компанията RUA AlHaram AlMakki, създадена специално от фонда.

Икономически ползи

Целите на проекта са както културни, така и икономически. От една страна, инфраструктурата отговаря на статута на гарда като ключов духовен център. От друга, ще привлече чуждестранни инвестиции и ще осигури място за посрещането и настаняването на десетки милиони поклонници целогодишно. Според Marketplace всеки риал, похарчен от пoĸлoнниĸ, генерира от три до четири риала нeпpяĸa иĸoнoмичecĸa дейност.

Източник: Arabian Business

Това кореспондира със стратегията "Саудитска визия 2030", която цели диверсификация на икономиката на страната чрез сектори, различни от добива на природен газ и нефт. Освен приходи и инвестиции, проектът се очаква да осигури повече от 300 хиляди работни места до 2036 година.

С "Портата "Крал Салман" Саудитска Арабия заявява намеренията си за засилване на политическото и културното си влияние чрез религия, туризъм и премиум услуги. Той е считан за един от най-мащабните инфраструктурни проекти в историята на Мека, който цели изграждането на цял модерен и луксозен градски център около Голямата джамия, който съчетава жилищни, туристически, търговски, културни и обществени функции със сериозно икономическо отражение.