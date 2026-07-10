e& продаде целия си дял от 16,21% в Vodafone Group на френския милиардер Ксавие Ниел за около 4,4 млрд. британски паунда или близо 6 милиарда долара, става ясно от официално съобщение.

Това е сериозна промяна в стратегията на телекома от Обединените арабски емирства, който е и мажоритарен собственик на Yettel чрез e& PPF Telecom Group.

Условия на сделката

e& се разделя с всичките си акции във Vodafone, представляващи 16,21% от капитала и 17,13% от гласовете в компанията. Дружеството Vega на Ниел, създадено специално за държане на дела във Vodafone, ще стане най-големият акционер на телекома след приключването на сделката.

Заедно с продажбата e& прекратява споразумението за партньорство с Vodafone, а Хатем Дауидар - главен изпълнителен директор на арабската група и неин представител в борда на британския телеком от 2023 г. - напуска ръководството.

От e& обясниха хода си с "естествена еволюция" на стратегическите приоритети - групата се фокусира върху основния си бизнес. Акциите на Vodafone скочиха с 12% до 110 пенса след новината, а книжата на e& поскъпнаха с около 4,5%.

Според информация на Telecoms.com двете групи все пак ще продължат да си сътрудничат в определени сфери, но тепърва ще стане ясно как.

От претендент до продавач

e& влезе във Vodafone през 2022 г. с начален дял от 9,8%, купен за 4,4 млрд. долара, и постепенно го увеличи до над 16%. По думите на анализатора от CCS Insight Кестър Ман цитиран от "Ройтерс", компанията прави крачка назад от амбициите си да се превърне в глобален телеком и технологичен играч.

Ксавие Ниел, собственик на френския оператор Iliad с над 40 милиона клиенти във Франция, Италия и Полша, на два пъти е получавал отказ при опити да купи италианския бизнес на Vodafone. Тази година той продаде дял в белгийския Proximus и заедно с Millicom придоби чилийския бизнес на Telefónica.

Vodafone от своя страна преминава през мащабна реорганизация под ръководството на изпълнителния директор Маргерита Дела Вале - с изход от Испания и Италия, фокус върху Германия, Великобритания и Африка, и вече завършено сливане с Three UK.

През май телекомът отчете ръст на приходите от 8% до 40,5 млрд. евро за финансовата година.