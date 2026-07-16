Uber Technologies постигна споразумение да придобие германската компания за доставки Delivery Hero в сделка, която оценява бизнеса на 14,8 млрд. долара, пише WSJ. Обединението събира на едно място две от най-големите платформи за доставка на храна в света, като сделката засяга и нашия пазар.

Договорката идва след месеци, в които базираната в Сан Франциско компания последователно увеличаваше дела си в Delivery Hero, докато не се превърна в най-големия ѝ акционер и не влезе в преговори за придобиване. Ръководството и надзорният съвет на германската компания обявиха в четвъртък, че ще подкрепят офертата, след като през май отхвърлиха по-ранно предложение от Uber.

Uber предлага 41,50 евро на акция в брой - цена, по-висока цената от 38,18 евро при закриването в сряда. Това е и значително над отхвърленото през май предложение от 33 евро на акция. В четвъртък акциите на компанията поскъпнаха при отварянето на борсата, но по-късно поевтиняха с 1% до 37,79 евро - под цената по офертата.

През последните три месеца книжата на Delivery Hero почти удвоиха стойността си заради изкупуването на дялове от страна на Uber и очакванията за сделка.

Сделката бележи поредната стъпка към консолидация в сектора за доставка на храна след придобивания от конкуренти на Uber през последната година - американската DoorDash се съгласи да купи британската Deliveroo, а технологичният инвеститор Prosus, собственик на бразилската платформа iFood, придоби нидерландската Just Eat Takeaway.com.

Prosus, вторият по големина акционер в Delivery Hero след Uber, ще продаде остатъчния си дял от 16,8% като част от сегашната сделка.

Придобиването позволява на Uber да разшири международното си присъствие, като добави по-голямата част от операциите на Delivery Hero - включително марки за доставка на храна в Азия, Близкия изток, Африка и Латинска Америка, както и в част от Европа.

Delivery Hero сключи отделно споразумение за 1,4 млрд. евро за продажба на бизнеса си в 14 държави, включително голяма част от европейските си операции, на инвестиционната фирма SSW Partners - сделка, обвързана с приключването на придобиването от Uber.

Българският пазар обаче отива при Uber, както и например италианския и хърватския. У нас Delivery Hero оперира чрез платформата за доставки Glovo, на която от 2022 г. е мажоритарен собственик.

След сделката Uber ще достига до 99 пазара и ще създаде група с комбинирани брутни резервации от 236 млрд. долара.

Delivery Hero съобщи по-рано тази година, че съоснователят и дългогодишен изпълнителен директор Никлас Остберг ще напусне поста си. Uber, която вече държи пряк дял от 24,99% в компанията и е изложена на допълнителни 11,84% чрез финансови договори, се ангажира да запази централата на Delivery Hero и работните места в Берлин поне до 2029 г.

Американската компания заделя и 2 млрд. евро за инвестиции в Германия през следващите пет години.