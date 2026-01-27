След месеци на спекулации китайската Anta Sports Products Limited потвърди, че придобива 29,06% дял в германския производител на спортни стоки Puma SE. Сделката е на стойност €1,5 милиарда (около $1,8 милиарда) и е сключена с Groupe Artémis - инвестиционната компания на френското семейство Пино.

Очаква се трансакцията да бъде финализирана до края на 2026 г., като придобиването ще бъде изцяло финансирано със собствени парични средства на Anta Sports. След приключването й китайската група ще стане най-големият акционер в Puma.

От Anta заявяват, че оценяват "в пълна степен" управленската култура и независимия модел на управление на Puma като публична компания, листната в Германия. Китайската група възнамерява да търси "адекватно представителство" в надзорния съвет на Puma, като подчертава, че това ще става при запазване на силната идентичност и наследство на марката.

"Това придобиване бележи важна стъпка напред в нашата стратегия за един фокус, мултибранд глобализация", коментира председателят на борда на Anta Sports Динг Шиджонг. По думите му партньорството с Puma ще ускори международната експанзия на китайската компания и ще допринесе за следващата фаза на растеж на глобалния пазар на спортни стоки, включително в Китай.

Точният момент за сделка

Сделката идва в чувствителен момент за Puma, която се намира в процес на преструктуриране. През октомври компанията отчете спад на продажбите от 10,4% през третото тримесечие, на фона на плановете на новия главен изпълнителен директор Артур Хоелд за стратегическо рестартиране на бизнеса.

По данни на Financial Times Anta ще плати по €35 на акция - значителна премия спрямо цената на книжата на Puma преди обявяването на сделката. Едновременно с това, делът остава под прага от 30%, който по германското законодателство би задействал задължително търгово предложение към останалите акционери. Изданието отбелязва още, че Puma е загубила позиции спрямо конкуренти като Nike и Adidas и е под натиск от по-бързо растящи марки като On и Hoka.

Основаната през 1991 година Anta Sports и листната в Хонконг от 2007-а, разполага с портфейл от марки като Anta, Fila, Descente, Kolon Sport, Maia Active и Jack Wolfskin. Компанията е и най-големият акционер в Amer Sports - собственик на Arc'teryx, Salomon и Wilson.