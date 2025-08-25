Италианската UniCredit прави следващ ход в амбицията си за паневропейско разширяване. Банката е увеличила дела си в германската Commerzbank до около 26%, с което се утвърждава като най-големия акционер в институцията. Сделката, обявена този понеделник, е част от по-рано разкрит план на UniCredit, според който "синтетичната" ѝ експозиция постепенно ще бъде заменена с реални акции, докато достигне приблизително 29% от гласовете "в подходящия момент".

Настоящият дял в германската банка е оценен на около 10,7 млрд. евро, според данните при затваряне на пазара в петък. Въпреки увеличаването на дела си, UniCredit заяви, че засега няма да търси място в надзорния съвет на Commerzbank, но ще продължи да "наблюдава отблизо" развитието на германската институция, съобщава Bloomberg.

Ходът е част от стратегията на главния изпълнителен директор на UniCredit Андреа Орчел, който постепенно увеличава експозицията към германската банка, след като разкри участието си преди около година. Първоначално по-голямата част от позицията бе държана чрез деривати, но през последните месеци тя постепенно се трансформира в реални акции.

Ходът идва непосредствено след друго ключово събитие - започналото през миналата година и завършено преди седмица сливане на местната ѝ структура в Румъния (UniCredit Bank SA) с Alpha Bank Romania, гръцка банка с утвърдено присъствие на пазара.

Берлин е против

Операцията не мина и без напрежение след като германското правителство се противопостави на разширяването на UniCredit. То притежава около 12% от Commerzbank и засега е спряло всякакви опити за поглъщането ѝ от страна на италианската банка. Орчел признава, че би могъл да отправи оферта за придобиване, но е отложил решението заради позицията на Берлин и повишената пазарна стойност на германската банка.

Откакто UniCredit разкри участието си на 11 септември миналата година, акциите на Commerzbank са се повишили с около 190%, в сравнение с 90% ръст при UniCredit за същия период. Поскъпването се отрази и върху капиталовия коефициент CET1 на UniCredit, който нарасна от първоначално предвижданите 110 базисни пункта до 145 базисни пункта. Ръстът е резултат както от по-високата цена на акциите, така и от преструктурирането на хеджиращия дериват, целящо да ограничи бъдещата волатилност в отчета за приходите.