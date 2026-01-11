През 2023 година Дилън Ърб и Даниел Кобран продават компанията си за облачни изчисления Paperspace на DigitalOcean за 111 милиона долара. Планират какво да направят със спечелената сума и така се ражда нова бизнес идея.

ATG

Новата компания на двамата предприемачи - Autonomous Technologies Group (ATG), провежда изследвания в областта на приложния изкуствен интелект в сферата на финансите, разказва Business Insider. Целта на първия ѝ продукт - приложението за стратегии за управление на капитал Autonomous - е да се конкурира с другите робосъветници на пазара и дори с традиционните мениджъри на богатство, които в повечето случаи дават общи съвети срещу високи такси.

Източник: Autonomous

Ърб и Кобран обаче уточняват, че Autonomous няма да избира инвестициите вместо потребителя, а ще му помага да прилага стратегии, използвани от свръхбогатите като намаляване на данъците чрез управление на отделни акции, вместо стандартни индексни фондове и други. Той анализира глобалните събития, докато се развиват, като оценява по-дълбоките им последици за пазарите.

"Правим за финансовото консултиране това, което Robinhood направи за брокерските къщи. Мислете за него като за пълноценен изкуствен интелект, стратег за богатство, който предлага наръчници в стил милиардери на обикновените инвеститори", се посочва в профила на компанията.

Кои са най-големите рискове пред компаниите, които използват изкуствен интелект

Планирано е приложението да е безплатно, като създателите му ще печелят от друг продукт - Autonomous Index. Той ще предлага сметка, където потребителите могат да извършват сделки с ръчно одобрение и да изграждат персонализирани портфейли.

"Autonomous започва с изграждането на реален модел на целия ви финансов живот - активи, пасиви, паричен поток и данъци - включително хаотични неща извън платформата, като наеми и стартиращ капитал. Оттам можете да говорите с него 24/7", пише Дилън Ерб в профила си в LinkedIn.

Първоначалното финансиране на Autonomous в размер на 15 милиона долара е осигурено благодарение на акселератор за стартиращи компании Y Combinator, инвестиционния фонд BoxGroup и Collaborative Fund. Към момента във фирмата работят около 15 човека в Ню Йорк и Сан Франциско.

Снимка 683904

Нова страница в сектора

"Индустрията за финансово консултиране е една от последните страни, където човешките посредници извличат огромна стойност, без да я създават", казва в изявление Гари Тан - главният изпълнителен директор на Y Combinator.

Именно премахването им е една от основните цели на създателите на софтуера. Конкуренция обаче не липсва. Освен други стартиращи компании като Stash, Vise и Range, някои по-големи банки също работят в тази посока.

Очаква се Autonomous да стартира по-късно тази година, когато получи одобрение от регулаторните органи.

Алтернативните инвестиции ще скочат до 32 трилиона долара през 2030 г.

