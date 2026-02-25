Заварчиците, които в Русия са с месечни заплати над 267 000 рубли, станаха най-високоплатената работническа професия в Русия в началото на 2026 г. Това показва направено през януари проучване на hh.ru и услугата "Моята смяна", с която разполага РИА Новости.

"С най-високоплатената специализирана работническа професия в Русия в началото на 2026 г., се оказаха заварчиците. Медианната заплата (средната заплата, като се изключат при пресмятането 10-те процента най-високо и най-ниско заплащане), предлагана за тези позиции, е 267 300 рубли през януари (около 3600 долара)", се посочва в проучването.

На второ място, със солидно отстояние от първата работническа професия, е заплащането на електротехниците - те са със средна заплата от 160 000 рубли (около 2200 долара). А трети по заплащане са професиите на машинисти и монтажници, които получават средно по 147 000 рубли (около 2000 долара).

Според проучването, в топ-10 по заплащане при специализираните работнически професии, влизат още: бояджии (136 хиляди рубли), автомеханици и автомонтьори (120 хиляди рубли), стругари, оператори на фрези и шлифовъчни машини (120 хиляди рубли), шофьори (105 хиляди рубли), оператори на стругове с програмно управление (104 хиляди рубли) и механици (103 хиляди рубли).