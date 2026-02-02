Руската икономика е достигнала границите на растежа на заплатите. Това твърди според Дмитрий Белоусов, заместник-ръководител на Центъра за макроикономически анализ и краткосрочни прогнози (CMASF), цитиран от The Moscow Times.

Икономистите от CMASF прогнозират, че реалните заплати, коригирани спрямо инфлацията, ще нарастват с малко над 1% годишно през следващите три години, което е рязко забавяне след ръст от 8,2% през 2023 г. и 9,7% през 2024 г. Растежът вече започна да се забавя, като реалните заплати се повишиха с 4,7% през януари-октомври 2025 г.

Експертите от Центъра за макроикономически анализ и краткосрочни прогнози очакват реалните заплати да се увеличат с около 3,5% до края на 2025 г., преди да се забавят допълнително до между 1,2% и 1,7% през 2026-2028 г.

Консенсусна прогноза, съставена от Руската централна банка, е малко по-оптимистична, но също така сочи ясно изразено забавяне, с реален ръст на заплатите от 4,1% през 2025 г. и 2,4%-2,7% през следващите три години. Белоусов твърди, че влошаващите се икономически условия правят невъзможно поддържането на предишните темпове на увеличение на заплатите.

Икономическият растеж се забавя, корпоративните печалби намаляват, инвестициите са в застой, а рентабилността в повечето сектори е паднала под разходите по заеми и безрисковата възвръщаемост, каза той.

"В цялата икономика наблюдаваме стагнация, дори стагфлация", казва Белоусов.

Източник: iStock

Въпреки че икономиката вероятно ще покаже умерен растеж от 0,9%-1,2% тази година, той предупреди, че рискът от рецесия остава, особено в началото на годината. Руската централна банка и CMASF вече предупредиха, че така наречената "надпревара за заплати" в страната наближава своя край.

Все по-голям брой компании се оттеглят от "надпреварата за заплати", тъй като способността им да прехвърлят нарастващите разходи за труд върху потребителите чрез по-високи цени е изчерпана, заяви Централната банка.

CMASF отбеляза още, че заплатите сега представляват необичайно голям дял от БВП, измествайки други форми на доходи, особено корпоративните печалби - модел, наблюдаван преди това главно по време на периоди на икономическа криза и който сигнализира за ограничени възможности за по-нататъшно увеличение на заплатите.

Динамиката на заплатите вероятно ще остане неравномерна в цялата икономика, отразявайки по-силния растеж в секторите, свързани с отбраната, и слабостта в гражданските индустрии. Според проучване на Централната банка от януари, около половината от компаниите не планират да повишават заплатите през първото тримесечие, докато тези, които планират, възнамеряват да увеличат заплатите по-агресивно. Средното планирано увеличение на заплатите се е увеличило от 0,77% до 2,8%.

Наталия Орлова, главен икономист в Алфа Банк, заяви, че много компании биха дали приоритет на защитата или разширяването на пазарния дял, вместо да съкращават операциите си на фона на забавяне на растежа и финансов натиск.

"Ако компаниите разполагат с достатъчно финансови ресурси, не мисля, че ще съкратят. По-вероятно е да има конкуренция за пазарен дял - използване на собствени средства, кредити и в някои случаи по-високи заплати."