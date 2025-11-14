Промишленото производство и продажбите на дребно в Китай нарастват с най-бавни темпове от повече от година, показват официалните данни за октомври, предава Reuters. Това засилва натиска върху управляващите да преразгледат стратегията за развитие на втората по големина икономика в света, оценявана на 19 трилиона долара, на фона на продължаващата търговска война със САЩ и слабото вътрешно търсене.

Десетилетия наред китайските власти разчитаха на два инструмента за поддържане на растежа - износът и публичните инвестиции в инфраструктура. Но търговските ограничения, наложени от администрацията на Доналд Тръмп, разкриват колко зависима остава китайската индустрия от американския пазар, докато нови заводи и енергийни проекти вече не носят същия ефект върху растежа.

"Китайската икономика е под натиск от всички посоки", коментира Фред Нойман, главен икономист за Азия в HSBC. По думите му силният износ, който досега поддържаше растежа, трудно ще се задържи през следващата година, а без нови стимули вътрешното потребление и инвестициите ще останат в застой.

По данни на Националното статистическо бюро, индустриалното производство през октомври се е повишило с едва 4,9% на годишна база - най-ниският темп от август 2024 г. и под очакванията за 5,5%. Продажбите на дребно, основен показател за потребителската активност, са нараснали само с 2,9%, също най-слабо от повече от година.

Спадът идва въпреки мащабните промоции около фестивала "Денят на самотните" - най-голямото търговско събитие в страната. Анализаторите отбелязват, че дори големите отстъпки не са успели да съживят потребителското доверие.

Според властите са нужни дълбоки реформи за балансиране между предлагането и търсенето, стимулиране на потреблението и намаляване на дълга на местните правителства. Но подобна промяна би била болезнена и носи политически риск.

"Външната среда остава нестабилна и несигурна, а вътрешните структурни корекции са под сериозно напрежение", признава говорителят на статистическото бюро Фу Линхуй.

Експортът също се свива, след като компаниите изчерпаха възможностите си да пренасочат продажбите към други пазари. Продажбите на автомобили, които обичайно набират скорост в края на годината, също се понижават - първи спад от осем месеца насам.

Фиксираните инвестиции са намалели с 1,7% за първите десет месеца на годината, докато цените на новите жилища спадат с най-бърз темп от година. Това подкопава доверието на домакинствата, за които недвижимите имоти остават основен източник на богатство.

Миналия месец управляващата Комунистическа партия очерта приоритетите за следващия петгодишен период - увеличаване на дела на потреблението в БВП и укрепване на индустриалната база. Някои икономисти обаче се опасяват, че Пекин отново ще заложи на традиционния модел - държавни проекти и подкрепа за големите компании за сметка на частния сектор.

"Структурните проблеми продължават да теглят растежа надолу", казва Сю Тиенчън от Economist Intelligence Unit. "Има място за стимули, но властите вероятно ще ги запазят за 2026 г. Засега целта за 5% растеж изглежда постижима, макар и с усилие."