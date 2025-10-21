Има моменти, когато самият успех става заплаха. Американският фондов пазар в края на 2025 г. е точно такъв пример — двигател на растежа, който едновременно подхранва и изтощава икономиката. В свят, в който над 9 трилиона долара капиталови печалби се натрупаха само за година, дори малка корекция може да предизвика верижна реакция: спад на богатството, спад на потреблението и в крайна сметка — удар върху реалния сектор. Икономистите вече не се тревожат само за инфлацията, тарифите или банковите рискове - тревожат се за самия пазар.
"Най-големият риск за икономиката е самият фондов пазар," казва Марк Занди от Moody's Analytics. Той не е сам. Все повече анализатори виждат класическите признаци на "богатствен ефект", доведен до крайност. Високите доходи харчат, защото портфейлите им растат, а портфейлите растат, защото всички харчат. Но този кръг, който доскоро изглеждаше самоподдържащ се, има и друга страна — икономика, зависима от настроенията на Уолстрийт.
Днес близо половината от потреблението в САЩ идва от най-богатите 10% от домакинствата. Тази концентрация създаде стабилност в период, когато инфлацията и тарифите изяждаха доходите на средната класа, но тя превръща икономиката в заложник на цените на акциите. Ако пазарът обърне — дори с 15-20% — ефектът върху луксозното и премиум потребление би бил незабавен. А то, от своя страна, държи на повърхността цели сектори — от авиокомпании и хотели до премиум супермаркети и модни гиганти.
Икономиката на Америка в края на 2025 г. изглежда парадоксално здрава. Безработицата е ниска, ръстът е около 2%, корпоративните печалби — рекордни. Но под лъскавата повърхност расте неравновесието. Според Дебора Уайнсуиг от Coresight Research, разривът между високите и ниските доходи е най-големият от 2020 г. насам. Докато богатите пазаруват повече от всякога, долните 60% се борят да задържат стандарта си чрез промоции и търсене на "value deals". Това е "икономика на двата свята" - в единия царуват Costco, Walmart и TJX, а в другия — отчаяното търсене на най-ниската цена.
Проблемът е, че тези два свята са свързани. Премиум потребителят е източникът на растежа, а нискодоходният — неговата уязвимост. Ако горният етаж се разклати, долният рухва. Именно затова Занди нарича фондовия пазар "върха на списъка му с тревоги".
Пазарната еуфория днес напомня на последните фази на всеки исторически балон — от "Ново икономическо време" през 1999 г. до "AI ерата" сега. Всичко изглежда "свръхоптимизирано". Оценките на S&P 500 и Nasdaq са над историческите нива, ливъриджът на хедж фондовете расте, а розовите прогнози на компаниите се приемат за даденост. Дори най-консервативните инвеститори, които след 2022 г. се бяха насочили към парични фондове, се връщат на пазара от страх да не изпуснат следващия ръст — класическият FOMO синдром, който винаги предхожда прегряване.
Но рискът днес не е само в цените на акциите. Той е в психологията на богатството. През последните години високодоходните домакинства пренасочиха значителна част от печалбите си към потребление — имоти, луксозни пътувания, нови автомобили, частни училища, инвестиции в стартиращи компании. Това създаде илюзия за устойчива средна класа, но реално поддържа растеж, базиран на активи, а не на доходи. Ако акциите спрат да растат, този ефект изчезва.
Данните на Deloitte за 2025 г. вече показват очакван спад на празничното потребление с 10%. Това е тревожен сигнал — защото празничният сезон е лакмус за потребителското настроение. Дори сред домакинствата с доходи над 200 000 долара годишно, едно на всеки четири проявява "value-seeking behavior" — търси промоции, чака отстъпки, отлага покупки. Това не е просто предпазливост, това е промяна в мисленето. Когато дори богатите започнат да пестят, цикълът на растеж влиза в опасна фаза.
Интересно е, че корекциите винаги започват от най-силните. Премиум секторът изглежда непоклатим — Delta прогнозира, че приходите от бизнес класа ще надминат тези от икономичната през 2026 г., докато масовите търговци от ниския сегмент продължават да се борят с дълг и спад на маржовете. Но това е именно симптомът на късен цикъл. Когато "луксът" доминира над "базовото", системата е вече пренапрегната.
Зад тази фасада на благоденствие стои и друг фактор — свръхцентрализацията на богатството. 90% от американците притежават едва 10% от пазарните активи. Така че, когато пазарът расте, това се превръща в частна икономика за елита. Но когато се срине, ефектът вече е публичен — чрез намалено потребление, спад на инвестициите и удар по малкия бизнес. Зависимостта от фондовия пазар превръща икономиката в крехка екосистема, където емоцията на инвеститорите е новият бизнес цикъл.
Психологическият момент е особено важен. Когато печалбите по инвестиции стават стандарт, а не изключение, очакванията се променят. "Богатството" вече не се възприема като бонус, а като право. И тогава дори краткотрайна корекция може да изглежда като криза. Ако индексите паднат с 15%, медиите ще говорят за "спад на богатството", а не за нормализация. Това въздействие върху настроенията е трудно измеримо, но именно то може да задейства верижна реакция в реалната икономика.
От гледна точка на инвестициите, този момент изисква внимание, не паника. Исторически, пазарите рядко се сриват, докато потреблението остава стабилно. Но връзката днес е толкова тясна, че едното вече определя другото. Това прави пазарите по-уязвими, а икономиката — по-зависима от доверието на малцината, които движат капитала.
Така Америка се оказва в странна ситуация — икономика, която изглежда силна, но почива върху крехък фундамент: благосъстоянието на 10% от населението и настроенията на един индекс. Ако тази увереност се разклати, ефектът може да се разпростре по-бързо от всяка рецесия в миналото.
Или, може да се каже, че това е икономика, в която зеленото по екрана е новият пулс на растежа. Докато е зелено — животът кипи. Но ако цветовете се сменят на червено, това вече няма да е просто корекция на пазарите. Ще е психологическа криза на нацията, която измерва просперитета си чрез своите портфейли.
Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.
bozia-ivanovна 21.10.2025 в 18:51:38 #3
Интересно в news—а ме банваха за ето това. “Чудя им се на акъла на малко останалите със здрав разум булгаристанци,защо изобщо влизат в некакъв спор с некакви зомбита,а те и превърнати в инвалиди и станали клиенти на психиатрите,благодарение на либерастката пропаганда,която не прощава никому,който няма малко от малко останал здрав разум и вдява случващото се в околната среда,не живеещ в измислената от тая пропаганда реалност—която пък и това е целта й,да ги откъсне и отдалечи от истинската такава.Към такива инвалиди,трябва по—снисходително и по християнски отношение—с пренебрежение и донякъде прощаване на недъга им(все пак некакви хора са,въпреки ненормалността им като човешки и Божии създания)…..” Да,или може би за некоя и друга истина,изказана по отношение международното положение—явно фактчекърите газ пикаят както от реално случващото се по света,така и от опитите то да бъде правилно отразено,за отваряне очите на целокупното стадо…..
bozia-ivanovна 21.10.2025 в 18:47:16 #2
Да…
bozia-ivanovна 21.10.2025 в 15:02:40 #1
Бих казал обратното на заглавието—че бичия тренд на финансовите пазари е резултат от краха в икономиката,най—вече в реалния сектор.И това е логично и закономерно,след като дела на финансистите в печалбата от 5% преди стотина години(преди създаването на фрс,цб на пиндосията,която е частна структура),стига до 75% в наши дни.И затова няма инвестиции в реалния сектор,а всичко отива в надуването на паразитни финансови балони(които дават огромни печалби в сравнение с реалния сектор,с рентабилност от мизерните 5,6% и дълга възвръщаемост).И този огромен дисбаланс трябва да се ликвидира,което обаче ще стане с големи и тежки последици за губещите(които определено ще се борят срещу това)…..