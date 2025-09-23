Броени дни остават до петото издание на форума "Силата на Инвестициите", организиран от финансовия сайт Infostock.bg. Вторият панел на форума "Международни пазари, възможности и перспективи" ще е може би най-интересният за онези, които гледат отвъд хоризонта на България и се питат къде са глобалните възможности в свят, който изглежда едновременно обнадеждаващ и опасно напрегнат.

2025-а вече ни показа как се съчетават рекорди на фондовите пазари с растящи страхове за дългови кризи, как златото и среброто отново се превръщат в спасителни пристанища, докато дигиталните активи претендират за нова роля, и как централните банки едновременно се борят с инфлацията и са принудени да разхлабват паричната политика, за да не "счупят" системата. На този фон панелът за международните пазари обещава да очертае какво наистина ни очаква през 2026-а.

Големият въпрос е лихвеният цикъл на Фед и ЕЦБ. След поредното понижение на ставките инвеститорите се надпреварват да вграждат в цените нови и нови намаления. Но какво, ако инфлацията се окаже по-устойчива, отколкото пазарите предполагат? Тогава очакванията за лесни пари ще се сблъскат със суровата реалност, а последствията може да бъдат рязка корекция, особено при технологичните акции, които вече изтеглиха индексите нагоре. Тук е и паралелът с края на 90-те - не случайно все повече анализатори говорят за нов дотком момент. Само че този път балонът се нарича изкуствен интелект.

Източник: iStock

Nvidia обяви инвестиция от 100 милиарда долара в OpenAI и се похвали с "най-големия AI инфраструктурен проект в историята". Но въпросът е колко устойчиво ще е търсенето и дали не се изгражда инфраструктура, която ще се окаже твърде скъпа за приходите, които компаниите ще могат да генерират. Именно това подчерта Bain & Co. в последния си доклад, прогнозирайки, че до 2030 г. приходите от AI може да се окажат с 800 милиарда долара по-малко от необходимото за поддържането на системата.

Друг ключов фокус е дълговата криза. Натрупаните трилиони в САЩ, Европа и Китай вече не изглеждат като далечен проблем, а като реална заплаха. По-високите разходи за обслужване на дълга, съчетани с нуждата правителствата да харчат повече за отбрана и социални програми, могат да поставят капиталовите пазари под огромен натиск.

Това е "невидимото чудовище", за което ще се спомене и в панела - фактор, който може да предизвика внезапни трусове в ликвидността. В съчетание с продължаващото количествено затягане на Фед и големите емисии на държавен дълг, системата е изключително уязвима към шокове.

Източник: iStock

Златото вече даде сигнал за тази тревожност, след като скочи до рекорди над $3700 за унция. Среброто също направи впечатляващ скок с над 50% от началото на годината. Това не е просто сезонно рали, а индикатор за дълбокото недоверие към стабилността на финансовата система. Въпросът е ще продължи ли тази тенденция или ще видим ротация към стойностни акции и забравени сектори, когато централните банки дадат ясен сигнал, че инфлацията е под контрол.

Тук златото и криптовалутите се срещат - дигиталните активи вече се възприемат като своеобразно "злато 2.0". И докато традиционните инвеститори остават скептични, младите поколения все повече гледат на биткойн и етериум като на естествен хедж срещу нестабилността.

Източник: Димитър Кьосемарлиев Панел от миналогодишния форум

Панелът ще засегне и темата за облигациите - един пазар, който бе в дълъг мечи тренд, но сега изглежда готов за обрат. Ако лихвите продължат да падат, това ще е началото на нов "златен цикъл" за дълговите инструменти. Много мениджъри вече пренареждат портфейлите си и обръщат поглед към качествени корпоративни облигации и държавен дълг с дълъг матуритет, защото в тях виждат комбинация от доходност и сигурност.

Не по-малко важен е въпросът за енергията и суровините. Войната в Украйна, напрежението в Близкия изток и ускореният енергиен преход водят до пренареждане на глобалната карта на ресурсите. Уранът вече е хит сред инвеститорите, литият също, но тук има рискове от циклични балони. Петролните пазари от своя страна остават под натиск от свръхпроизводството на ОПЕК+, въпреки че логиката предполага, че по-ниските лихви и по-слабият долар трябваше да подкрепят цените. Тази аномалия е симптом за по-дълбоки структурни проблеми, които ще бъдат дискутирани от участниците.

Интересна ще е и темата за валутите. Доларът от години доминира, но комбинацията от бюджетни дефицити, политически несигурности и усилия на големи икономики като Китай да намалят зависимостта си може да доведе до значителни промени. В този контекст е логично да се търсят и нови пазари - Индия, Югоизточна Азия, Африка. Това са региони, които могат да изненадат с растеж, особено ако западните пазари навлязат в корекция.

Списъкът с лектори гарантира, че дискусията ще бъде дълбока и практическа. Цветослав Цачев, главен инвестиционен консултант в "Елана Трейдинг", ще даде поглед върху глобалните акции и облигации. Красимир Йорданов, портфолио мениджър в "Скай управление на активи" АД, ще покаже реалния поглед от позицията на практик, който управлява портфейли в динамична среда.

Доц. д-р Валентина Григорова-Генчева, директор "Злато и нумизматика" в Първа инвестиционна банка, ще говори за ролята на златото и благородните метали в портфейлите на 2026 г. Александър Буюкли, управител на Freedom24 в България, ще очертае перспективите пред международните пазари и ще сподели опита на глобален брокер, работещ директно с индивидуални и институционални инвеститори.

В обобщение, вторият панел е своеобразен "барометър" за това къде се намира светът на инвестициите днес. Това е момент на рекорди и страхове, на огромни възможности и латентни кризи. Глобалните пазари са като сцена на театър, в който едновременно се играят комедия и трагедия - едната показва технологичния оптимизъм и изкуствения интелект, другата - дълговото бреме и геополитическите конфликти. Инвеститорите ще трябва да изберат дали да се доверят на еуфорията или да заложат на предпазливостта. Панелът ще даде важни ориентири, които ще помогнат на всеки участник във форума да прецени по-добре посоката за 2026 г., а може би и за цяло десетилетие напред.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.