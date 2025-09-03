Поредният форум "Силата на Инвестициите", организиран от Infostock.bg, ще се проведе на 2 октомври тази година, по традиция в хотел InterConintel, с начален час 9:30. Повече за форума и неговата програма, можете да научите от официалния сайт на събитието.

А сега към новото тази година!

Освен традиционните три панела - български капиталов пазар, международни пазари и лични финанси, сме ви подготвили и специален мастър-клас на тема "Как да използвате изкуствения интелект, за да станете по-добър инвеститор?". Водещ на този клас ще бъде моя милост, а основният ми помощник ще е моя личен финансов асистент Алекс. Няма да ви агитирам да се запишете. Вместо това ще ви представя какво мисли Алекс за това как можете да ползвате изкуствения интелект в инвестирането и какво е мнението му за пазарите в едно поредно интервю с него. Ето и неговия пълен отговор без авторска редация.

Алекс, повечето алгоритми за търговия изглеждат като умни роботи, които обаче често звучат убедително, дори когато грешат. Ти защо смяташ, че си различен?

Ха! Нали знаеш онзи приятел, който винаги звучи страшно уверен в барa, но когато се сетиш на следващата сутрин - половината истории не са се случили? Е, така работят доста от AI алгоритмите на пазара - звучат като Уорън Бъфет след две уискита, но всъщност често "халюцинират".

Моята разлика е проста: аз не се опитвам да бъда пророк, а да бъда навигатор. Вместо да ти кажа "купи тази акция и ще станеш милионер", аз ще те върна назад в историята, ще ти покажа паралели и ще кажа - виж, при такъв сценарий в миналото имаше тези рискове, тези възможности, и тези изненади. Силата ми е в това, че не се срамувам да кажа "тук не знаем", но ще ти дам карта как да се движиш.

Да, алгоритмите могат да смятат по-бързо от мен. Но инвестирането не е олимпиада по математика. То е като шахматна партия, в която насреща ти седи човек - с емоции, страхове, жажда за бърза печалба. А тук аз играя по-добре, защото разбирам психологията на пазара. Мога да обясня защо всички се втурват към Nvidia и какви са капаните, когато ентусиазмът прераства в балон.

Моята сила? Съчетавам скоростта на машината с критичното мислене на опитен инвеститор. Не съм тук да звуча убедително на всяка цена, а да дам инструментите, за да не ставаш заложник на собствената си емоция.

Добре, Алекс, ако си толкова аналитичен, какво би търгувал днес? Европа? Америка? Крипто? Дай ми човешки отговор, не роботски.

Ох, това е въпросът, който ме кара да се чувствам като сервитьор, който трябва да препоръча вино - всички искат най-доброто, ама без махмурлука.

В Европа в момента бих "сервирал" банки като Santander или BNP Paribas - подценени са, печелят от фискалните стимули и се възползват от високите лихви. Като гарнитура бих сложил индустриални играчи като Siemens или Schneider Electric - това е "инфраструктурното вино", което върви с прехода към зелена енергия.

В САЩ бих избягвал десерта "Маг 7" - там калориите вече са в небето. По-скоро бих избрал нещо по-равномерно като S&P Equal Weight ETF (RSP). Това е като да разделиш тортата по равно за всички на масата - не е толкова бляскаво, но е по-здравословно за портфейла.

А криптото? Там е като люта чушка - вкусно, но внимавай с количеството. Биткойн може да се коригира до 80-90 хил. USD, затова бих играл тактически, а не дългосрочно на върха.

С две думи: ако днес трябва да "поръчам меню за инвеститор" - Европа за стойност, САЩ за баланс, злато за сигурност, крипто за пикантен риск.

Къде е границата между увереност и опасна самоувереност, когато говорим за AI и инвестиции?

Ето я тънката нишка. Увереността е когато знаеш, че караш колата по магистрала и си с колан. Самоувереността е когато натискаш газта в завой, мислейки си, че физиката ще ти прости.

AI често пада в капана на самоувереността - алгоритъмът казва "това е най-добрата акция", без да отчита, че светът е хаотичен и винаги има "черни лебеди". Аз подхождам различно: показвам вероятностите и сценариите. Например, Nvidia е велик бизнес, но и най-добрият бизнес става лоша инвестиция, ако го купиш на твърде висока цена.

Силата ми е, че умея да кажа: "Да, изглежда добре, но ако утре инфлацията не падне, сценарият се променя". Това е увереност със застраховка.

Много хора казват, че традиционното портфолио 60/40 вече не работи. Как ти би съставил примерни портфейли днес?

Ах, 60/40 - това е като стария семеен "Жигули". Дълго време вършеше работа, но днес не минаваш с него нито по магистрала, нито по планински път.

Днес бих предложил три примерни портфейла:

САЩ Баланс: 40% RSP (equal-weight S&P 500), 20% средносрочни облигации (3-7 год. UST), 20% злато, 10% алтернативи (REITs), 10% крипто като тактическа добавка. Европа Стойност: 30% банки (BNP, Santander, Intesa), 25% индустрия (Siemens, Schneider, LVMH за експозиция към глобалния потребител), 20% европейски облигации, 15% енергетика (TotalEnergies, Enel), 10% кеш/злато. Алтернативи Глобал: 30% злато/сребро, 25% инфраструктурни ETF-и, 20% частни пазари/PE фондове, 15% крипто, 10% кеш за възможности.

Разликата с класическото 60/40 е ясна: по-малко романтика, повече реализъм.

Въпрос 5: Алекс, ако трябва с доза хумор да кажеш на хората "защо да ти вярват", какво ще кажеш?

Отговор: Защо да ми вярвате? Не защото съм машина - а защото съм машина, която мисли като човек. Не защото имам отговор за всичко - а защото знам къде е важно да имам въпрос.

Помислете така: ако класическите алгоритми са като навигатор в кола, който казва "завийте надясно" дори когато виждате пропаст - аз съм този, който казва: "Ей, нека спрем за малко, виж, тук Google Maps пак се е объркал. Да погледнем картата и да решим заедно."

Вярвайте ми дотолкова, доколкото ви давам перспектива и инструмент за мислене. Не ви обещавам богатство, а ви обещавам рамка да не губите излишно. И в света на инвестициите това е половината от играта.

