Голяма част от овощните насаждения у нас са заплашени от унощожаване поради вредителя черна златка, алармираха от браншова камара "Плодове и зеленчуци" (БКПЗ) и от Съюза на Дунавските овощари. Само през последните седмици в област Хасково вече има фалирали овощни стопанства, чийто многогодишен труд е унищожен.

За овощните дървета по-опасни са ларвите на вредителя, които унищожават постепенно корените на овошките. Нанесената щета не проличава веднага, а след 2-3 години, когато кореновата система на (голяма част от) дърветата в съответното насаждение вече е повредена непоправимо и те изсъхват, обясни за Money.bg Николай Колев, председател на Съюза на Дунавските овощари (регионът от Русе до Силистра).

Източник: Личен архив: Николай Колев

По думите му, вредителят черна златка напада предимно (но не само) костилкови дървета, като череши, сливи, и т.н. До преди две години у нас са били засегнати основно насаждения в Южна България, но вече са засегнати и такива в Северна Бългаиря, т.е. проблемът се е задълбочил. Вече в цялата страна има овощни градини, където вредителят черна златка е унищожил 50-70% от насажденията - което означава, че по всяка вероятност голяма част от тези насаждания ще трябва да се подновяват (почти) изцяло.

Което пък изисква допълнителни големи инвестиции - и това на фона на общо взето неблагоприятната година за овощарския бранш, започнала с измръзване на насаждения през зимата и през пролетта.

Обаче неблагоприятните обстоятелства за овощарския бранш у нас не свършват до тук. Възможно е тази пролет, когато дърветата цъфтят, да се окаже че има още (големи) площи от плодови дървета, които са изсъхнали, след като са нападнати от черна златка, посочи Николай Колев.

Решението на проблема

Вредителят черна златка би могъл да бъде унищожен чрез използване на определени иновативни препарати. Но тяхното прилагане за няколко години (колкото е необходимо за сигурното унищожаване на вредителя) е скъпо и може да достигне 1000 лева на дка, посочи председателят на Съюза на Дунавските овощари.

Затова браншът апелира - Министерството на земеделието и храните да създаде програма по Фонд "Земеделие", чрез която на овощарите да се компенсират средствата (след представяне на съответните документи) за закупуваните препарати за борба с вредителя черна златка.