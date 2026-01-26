На 23 януари 2026 г. се проведе Общо събрание на Българската асоциация на застрахователните брокери (БАЗБ). В рамките на заседанието бяха приети отчетът за дейността на Управителния съвет и финансовите отчети на организацията, както и бяха избрани нови ръководни органи за тригодишен мандат, съобщават от организацията.

За председател на Управителния съвет беше избран Илия Станоев - търговски директор на "Тотал Инс - застрахователен брокер" ЕООД. Досегашният председател Николай Здравков ("Ай енд Джи Иншурънс Брокерс" ЕООД) и Янаки Янакиев ("Амарант България" ООД) ще заемат позициите на заместник-председатели.

Членове на Управителния съвет са още Моника Минкова ("Реномиа" ООД) и Румен Стайков ("Брокер Инс" ООД).

Контролната комисия включва Боян Ангелов, Николай Логофетов и Стоян Грозданов. В състава на Етичната комисия влизат Стефан Енчев, Румен Христов и Христо Вълканов.