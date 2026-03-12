Автомобилната индустрия в Югоизточна Европа навлиза в период на преструктуриране, като компаниите са изправени пред комбинация от съкращения, затваряне на заводи и нови инвестиции, съобщава SeeNews. Същевременно компаниите се стремят да се приспособят към забавящото се търсене и производство в Европа, натиска върху разходите, нарастващата конкуренция и преминаването към електрически автомобили.

През последната година хиляди работни места в автомобилния сектор в Румъния, Сърбия и България бяха загубени.

Румъния регистрира няколко затваряния на заводи и съкращения на работна сила. Доставчикът на автомобилна техника Aumovio, подразделение на немския производител на части Continental, както и самият Continental, обявиха планове за съкращаване на стотици работни места в Румъния.

Затварянията на заводи, засягащи хиляди работни места в страната, бяха обявени от американския производител на автомобилни седалки Adient, ирландския доставчик на автомобилни технологии Aptiv, немския производител на кабелни системи Leoni, производителя на авточасти Forvia, както и американския производител на чистачки за предно стъкло Trico, наред с други.

Компаниите посочиха пазарните условия, по-ниското потребителско търсене, липсата на поръчки, намаляващите пазарни обеми, нарастващата конкуренция и несигурността относно темпа на прехода към електрически превозни средства.

Източник: iStock

В Сърбия автомобилният сектор изпитва подобни предизвикателства, като миналата година хиляди работници бяха освободени на фона на намаляващото производство, дължащо се на слабото търсене на европейския пазар.

Leoni, германският производител на автомобилни компоненти Draexlmaier, южнокорейският производител на кабели за автомобилната индустрия Yura Corporation, китайският доставчик на автомобилна техника Yanfeng и германският производител на механични и електрически задвижващи системи Flender бяха сред компаниите, които съкратиха работната си сила миналата година, а тази година се очакват още съкращения в индустрията.

Какво се случва в България?

Както Money.bg вече писа, миналата седмица производителят на автомобилни акумулатори Elhim Iskra обяви спиране на дейността си в България, след като загуби пазарните си позиции в Западна Европа на фона на спад в промишленото производство и появата на алтернативни производители от Турция, Китай и Индия.

През февруари беше съобщено, че германският производител на продукти за пренос на данни за автомобили MD Elektronik спира производството в българския си завод и възнамерява да го затвори около средата на 2026 г., оставяйки над 550 души без работа.

Тази вълна от съкращения не е само регионален феномен, а част от по-широка трансформация на автомобилната индустрия в Европа и света, заяви пред SeeNews Игор Виятов, директор на Сръбския автомобилен и мобилен клъстер, организация, която обединява местни производители на автомобилни части и компоненти.

"Една от ключовите причини е преходът от производството на превозни средства с двигатели с вътрешно горене към електрически превозни средства, което променя структурата на производството и нуждите от работна ръка.

Електрическите автомобили имат значително по-малко компоненти, което намалява нуждата от определени видове производствени операции. Освен това европейският пазар е изправен пред забавяне на търсенето, нарастващи разходи за енергия и суровини, както и засилена конкуренция от азиатските производители", заяви Виятов.

Той подчертава, че регионалните фабрики, които често са част от глобалните вериги за доставки, усещат тези промени много бързо. Освен това, много компании преминават през процес на автоматизация и дигитализация на производството, което допълнително се отразява на броя на необходимите работници.

"Всичко това оказва натиск върху компаниите да оптимизират разходите и да реорганизират производството. Важно е да се подчертае, че не става въпрос непременно за дългосрочен спад на индустрията, а за нейната дълбока трансформация."

Тази трансформация е илюстрирана от едновременни положителни развития в сектора, най-вече в България и до известна степен в Сърбия и Румъния, като компаниите откриват производствени мощности, разширяват производството и създават нови работни места.

Според Виятов това може да е сигнал, че регионът има потенциал да остане важна част от европейската верига за създаване на стойност в автомобилната индустрия въпреки трудностите.

Източник: iStock

В България производителят на автомобилни части ZS Europe, част от китайската Shanghai Unison Aluminium Products, миналата година откри високотехнологичен завод, докато конкурентите му Behr-Hella Thermocontrol Bulgaria (BHTC), Mikroak и Witte Automotive Bulgaria, част от германския доставчик на автомобилна техника Witte Automotive, инвестират в разширяване на производството.

В Сърбия автомобилният гигант Stellantis също разшири производството в завода си в Крагуевац, където добави около 2000 работни места през последната година и половина.

В Румъния, инженерната компания Piaxo обяви миналия месец, че ще открие нов център за научноизследователска и развойна дейност в Тимишоара, в сътрудничество с американския производител на автомобилни батерии Clarios, създавайки 120 квалифицирани работни места.

DRM Draexlmaier Romania Sisteme Electrice, подразделение на германската Draexlmaier, и производителят на автомобили Automobile Dacia, член на френската Renault Group, получиха миналата година държавна помощ за разширяване и модернизиране на производството си.

"Фактът, че някои компании разширяват производството, показва, че автомобилната индустрия не е в обикновена криза, а във фаза на преструктуриране и преразпределение на инвестициите. Компаниите, които инвестират в нови технологии, особено в електрически превозни средства и нови платформи, се нуждаят от допълнителен капацитет и нова работна сила. Примерът на Stellantis в Крагуевац илюстрира точно как преходът към електрическа мобилност може да отвори нови възможности за развитие за местните фабрики", казва Виятов.

Когато производството се модернизира и адаптира към новите технологии, то често става по-конкурентоспособно на европейския пазар. В този смисъл Сърбия има определени предимства, като например опит в автомобилната индустрия, развита мрежа от доставчици и относително конкурентни производствени разходи. Ето защо инвеститорите понякога виждат потенциал за нови проекти именно на тези пазари.

Същевременно разширяването на производството показва колко важни са дългосрочната индустриална стратегия и стабилната бизнес среда. Компаниите инвестират там, където виждат предвидимост и подкрепа за трансформация на производството. В дългосрочен план преходът към електрическа мобилност може да представлява и възможност за нови инвестиции и развитие.

Румъния, Сърбия и България от години привличат големи доставчици на автомобили поради конкурентните разходи за труд и близостта до европейските пазари, а автомобилната индустрия играе основна роля в техните икономики.

В Румъния оборотът на автомобилните компании достигна около 35 милиарда евро (47 милиарда долара) през 2024 година, автомобилният сектор представлява около 35% от общия износ на страната, а компаниите в индустрията наемат директно над 220 000 души, според данни на Румънската асоциация на производителите на автомобили (ACAROM).

Автомобилен клъстер България (ACB) съобщава, че автомобилният сектор допринася с приблизително 11% за БВП на България, генерира оборот над 10 милиарда евро и наема около 80 000 души в близо 400 компании.

Автомобилният сектор на Сърбия, който има около 130 компании и наема над 100 000 работници, е изнесъл продукти на стойност около 8 милиарда евро през 2024 г., или над една четвърт от общия износ на Сърбия от 30,5 милиарда евро, съобщава EY Parthenon Serbia.