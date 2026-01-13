Инвеститорите се трупат около "мегатренда" около ръста на разходите за отбрана в Европа, като очакването е, че той ще продължи и през следващото десетилетие, подхранван от европейски, национален и частен капитал, пише CNBC.

Доходността на акциите на водещите европейски военни компании доближи 20% през първата седмица на годината на фона на напреженията около Венецуела и Гренландия и по-мащабните опасения както за бъдещето на НАТО, така и за способността на Стария континент да се защитава сам.

В новия свят, в който Доналд Тръмп сякаш прави каквото си иска, да заложиш на военните компании изглежда като дългосрочен залог.

"Без значение от Украйна, без значение от мирния план, който естествено се надяваме скоро да бъде подписан, тази тенденция отива отвъд. Когато говорим за Русия и потенциалната заплаха, която тя представлява за европейските държави - тя няма да изчезне", коментира пред медията Рафаел Тюин от Tikehau Capital.

По думите му, след години на недофинансиране, на европейската сигурност трябва да бъде погледнато сериозно - особено в контекста на това, че американският "чадър" над Стария континент изглежда част от миналото: "Каквато и да е следващата администрация, тя със сигурност няма да плаща за европейската сигурност".

Директорът по макроикономическите анализи на WisdomTree Анека Гупта е на мнение, че всичко, случило се в последно време - от липсата на прогрес в Украйна до заявката на Тръмп, че ще придобие Гренландия "по един или друг начин" в крайна сметка "валидира решението на Европа за по-високи разходи и локализация на критичните способности".

Именно това отключи и програмите за превъоръжаване на стойност трилиони долари. Те са подхранвани както от механизма за 800 млрд. евро Rearm Europe, така и от призиви за мобилизиране на частен капитал.

Конкретни компании ще произведат това оръжие. Към момента Rheinmetall регистрира ръст от 22,8% от началото на годината, Leonardo - 19,7%, Renk - 23,1%, Saab - 29,9%. Индексът Stoxx, който следи военния и аерокосмическия сектор на Европа, приключи 2025 г. с 56,5% ръст.

Все още американските военни гиганти са далеч напред като мащаби и освен това фактори като постигането на мир в Украйна могат да доведат до временен отлив в сектора, но анализаторите са категорични - в момента военните заводи може да работят за нуждите на Киев, но скоро ще трябва да бъдат ангажирани за възстановяване и надграждане на отбранителния капацитет на цяла Европа.

А след това ще дойде ред и на глобалното търсене, което също расте заради трупащите се напрежения из целия свят.