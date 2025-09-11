Миналата нощ за първи път небето на натовска страна се превърна в бойно поле, след като голям брой руски дронове нарушиха полското въздушно пространство. Четири летища в източната част на страната бяха затворени - включително международното "Шопен" във Варшава.

Очевидният опит да се тества реакцията на военни, политици и общество, беше налице. Този "безпрецедентен акт на агресия", както го нарече полското командване, доведе до активиране на защитните процедури и свалянето на част от дроновете.

В небето се вдигнаха изтребители и самолети за далечно радиолокационно откриване, а на земята политическото и военното ръководство на страната получиха пореден силен аргумент в подкрепа на инвестициите в отбрана.

В тази сфера Полша е много видима като купувач, но тя насочва огромни усилия и средства и към собствения си военно-промишлен комплекс.

Сделка след сделка

Само няколко дни преди инцидента с руските дронове, на Международната изложба на отбранителната индустрия (MSPO) в Полша, страната демонстрира амбициозните си планове за локализация на военното производство.

"Ставаме все по-самостоятелни в производството на отбранителна техника. Не просто купуваме оръжия, а пренасяме производството в Полша", обяви заместник-министър-председателят и министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш.

Най-значимото постижение на изложбата беше създаването на съвместно предприятие между полската WB Group и южнокорейския гигант Hanwha за производство на ракети за ракетна система за залпов огън K239 Chunmoo, известна в Полша като HOMAR-K.

Новото предприятие Hanwha WB Advanced Systems ще създаде около 250 работни места и ще започне серийно производство на ракети CGR-080 с обсег от приблизително 80 км до края на 2028 година. Инвестицията надхвърля 275 милиона долара.

WB Group, водещ производител на отбранителна електроника и C4ISR системи, известен със своите безпилотни летателни апарати, подписа и споразумения със шведската Saab и с полския държавен военен гигант PGZ.

През 2025 година компанията започна производство на своя дрон FlyEye в завод на WB Украйна, демонстрирайки международния си обхват.

Френската KNDS предлага на Полша възможност за производство на 200 000 артилерийски снаряда калибър 155 мм годишно, с пълен трансфер на интелектуална собственост.

Не по-малко амбициозни са плановете в морската отбрана. Италианската Fincantieri и френската Naval Group подписаха споразумения с PGZ за модернизация на полския флот, включително програмата за подводници Orka.

Американските компании също не остават настрана. Northrop Grumman подписа меморандум с полската Wojskowe Zakłady Lotnicze за бъдещо сътрудничество при самолетите за ранно предупреждение E-2D Hawkeye, а GE Aerospace разширява партньорството си с Военния технически университет за обучение по двигатели F110-GE-129 за изтребителите F-15EX.

Европейската Airbus Helicopters договори местно поддържане на хеликоптери H145M с PGZ.

Поглед към бъдещето

Особено интересен е проектът Future Task Force на WB Group - нова структура на общовойскови батальон, интегрираща пилотирани и безпилотни системи. Планът включва командни машини, разузнавателно-ударни баражиращи боеприпаси Warmate-TL, дистанционно управлявани оръжейни станции и автоматизирани системи за поставяне на мини, свързани чрез криптиран комуникационен комплекс с изкуствен интелект.

Очевидно полската военна индустрия вижда хората и роботите рамо до рамо в конфликта на бъдещето, който за първи път от десетилетия не е изключено да се върне в сърцето на Европа.

Варшава се готви за него - както с покупки на танкове, самолети и ракети, така и с индустриалната база, която да ги поддържа, произвежда и подобрява.