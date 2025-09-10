Руските дронове, които навлязоха късно вечерта във вторник в Полша и бяха свалени от сили на НАТО, оказаха сериозно въздействие върху европейските авиолинии, пише Cinco Días. Те са засегнати от нарастващата геополитическа нестабилност в региона, понижаването на търсенето на пътувания и покачването на цената на петрола.

В същото време отбранителните компании отбелязват най-голям ръст, докато полската борса не успява да последва растежа на другите европейски пазари.

С нарастващи цени на петрола за трети пореден ден до 67 долара за барел и с усилващите се съмнения относно сигурността на региона, авиокомпаниите и туристическите компании водят спадовете на европейските борси.

Air France-KLM и IAG поевтиняват с повече от 2%, следвани от нискобюджетната Wizz Air и други конкуренти като easyJet, Ryanair и Lufthansa. Туристически групи като TUI също отбелязват спад около 2%.

В същото време геополитическата нестабилност облагодетелства компаниите в отбранителната индустрия, която през настоящата година регистрира силен растеж благодарение на увеличените разходи за въоръжение на европейските държави.

Големи играчи в сектора като Rheinmetall и Renk поскъпват с близо 3%, докато BAE Systems и Leonardo нарастват с повече от 1%, а испанската Indra се търгува без промяна. Най-значителен ръст регистрира Exosens - компания, специализирана в нощни зрителни устройства, която поскъпна с над 7%.

Атаката на полска територия се отрази със загуби на местния фондов пазар, макар и те да бяха ограничени. Индексът WIG20 падна с 0,5% в ден, когато останалата част от Европа регистрира ръстове - Euro Stoxx 50 се повиши с 0,2%, а Ibex добави 1,2% благодарение на доброто представяне на Inditex.

Спадовете на полския селективен индекс се водят от енергийния гигант Orlen, който губи 2%, следван от банки като Alior Bank, Bank Pekao, PKO Bank Polski и полското поделение на Banco Santander. Значителни са и спадовете на минната компания KGHM Polska Miedź, която отстъпва с 0,4%.

Към загубите на основните акции се добавя и слабостта на местната валута, злоти, която води спада сред източноевропейските валути с 0,4% спрямо еврото.

Кан Назли, старши икономист и портфейлен мениджър в екипа за дългови инструменти на развиващи се пазари в Neuberger, отбелязва, че макар да има многобройни руски нарушения на въздушното пространство на съседни държави, особено в Румъния и Латвия, това е първият случай, в който една от тези държави се изправя пред подобна ситуация. Според него това ще предизвика дебат относно правилата за бойни действия във въздушното пространство.

Той допълва, че Русия може да засили "ядрената си реторика, както често прави в подобни случаи, с надеждата, че Съединените щати ще бъдат по-предпазливи и глобалният юг ще бъде по-склонен да се намеси от нейно име. Във всеки случай това би трябвало да ускори дебатите за нови санкции срещу Русия, с неблагоприятни последици за Унгария и Словакия, които разчитат на руски енергийни доставки, които ЕС сега се стреми да забрани."

Според него това ще увеличи натиска на САЩ върху ЕС да наложи вторични санкции срещу купувачите на руски петрол и газ, особено Китай, Индия и Турция. Тази стъпка "може да бъде изключително вредна за световната икономика, тъй като би задълбочила глобалната търговска война извън настоящия конфликт между САЩ и основните развиващи се икономики."

Оперативното командване на въоръжените сили на Полша съобщи в сряда, че е свалило няколко дрона, навлезли в полското въздушно пространство по време на нов руски удар срещу територията на Украйна. Действието бе определено като "безпрецедентно нарушение на полското въздушно пространство" и е довело до навлизането на 19 руски дрона, от които четири са били свалени.

Операцията е подпомогната от изтребители и системи за противовъздушна отбрана на Полша и други съюзници от НАТО, включително Нидерландия. Президентът на Украйна, Володимир Зеленски, добави, че атаката е част от по-голям удар срещу страната му, включващ 415 дрона и 40 крилати и балистични ракети.