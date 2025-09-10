Най-голямата по пазарна капитализация компания на испанската борса Inditex, не успя да увеличи темпото през второто тримесечие на финансовата година, пише Cinco Días. Това се случва след първо тримесечие, в което ръстът на продажбите и печалбата вече се беше забавил.

А тази тенденцията се наблюдава още от края на 2024 г. За периода май-юли приходите на компанията са нараснали с 1,5%, а печалбата - с минималните 0,8%.

От февруари до юли дружеството реализира приходи от 18,4 млрд. евро, което представлява ръст от 1,6% на годишна база, показват данните, предоставени на Националната комисия по ценните книжа и борсите на Испания (CNMV).

От шестте водещи марки на групата (Zara, Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho) всички отбелязаха ограничен ръст на продажбите, с изключение на Massimo Dutti, където беше отчетено понижение от 1%.

В отчета си Inditex уточнява, че при постоянни валутни курсове продажбите са се увеличили с 5,1%. Това означава, че валутният ефект - най-вече в резултат на отслабването на щатския долар и мексиканското песо - възлиза на близо 3,5 процентни пункта.

В същото време компанията подчертава "успешното изпълнение на бизнес модела", като отчита ръст на брутния марж от 1,5% до 10,7 млрд. евро, равняващ се на 58,3% от общите продажби - с пет базисни пункта по-ниско спрямо предходната година.

Печалбата преди лихви, данъци, обезценки и амортизации (EBITDA) се повишава с 1,5% и достига 5,1 млрд. евро. Печалбата преди данъци отчита минимално увеличение от 0,1%, възлизайки на 3,6 млрд. евро, докато нетната печалба достигна 2,8 млрд. евро - покачване от 0,8%.

Въпреки отчетеното забавяне на растежа на основните финансови показатели през първото полугодие, Inditex изразява увереност в предстоящо значително подобрение през следващите тримесечия.

"Колекциите от кампанията есен/зима бяха посрещнати изключително добре от нашите клиенти. Продажбите в магазините и онлайн при постоянни валутни курсове за периода от 1 август до 7 септември 2025 г. са нараснали с 9% спрямо същия период на 2024 г.", посочват от компанията.