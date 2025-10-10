Испанският милиардер Амасио Ортега продължава да разширява империята си от недвижими имоти. Чрез холдинга си Pontegadea, основният акционер в Inditex (собственик на модната Zara) е придобил Sabadell Financial Center - 31-етажна офис кула в Маями, в която се помещават американските офиси на испанската банка Banco Sabadell.

Сделката, оценена на 274 млн. долара (около 236 млн. евро), е най-значимата в имотния сектор на южна Флорида тази година, са потвърдили от Pontegadea за El País. Имотът, разположен на престижната Brickell Avenue, досега е била собственост на фондовете KKR и Parkway, които го купуват през 2018 г. и са инвестирали 10 млн. долара в обновяване и нови услуги за наемателите.

Sabadell Financial Center е висок 130 метра и предлага близо 50 000 кв. м офис площи. В него, освен Banco Sabadell, се помещават и няколко инвестиционни банки и адвокатски кантори.

Ортега е осъществил сделката чрез американското подразделение на Pontegadea. Тя идва само месеци след друга негова покупка във Флорида - 46-етажна жилищна сграда във Форт Лодърдейл, придобита за 165 млн. долара от компанията Related Group.

Днес около една трета от имотния портфейл на Ортега е в Съединените щати, а Испания и Великобритания остават следващите му по значимост пазари.