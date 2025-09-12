Съветът на директорите на Banco Sabadell обяви този петък, че отхвърля публичната оферта за придобиване (OPA) от BBVA, която миналата седмица получи одобрението на Националната комисия по ценните книжа (CNMV). В тази връзка съветът препоръча на акционерите на Sabadell да не участват в предложението.

Тръжното предложение за близо 15 млрд. евро на BBVA ще бъде отворено в понеделник, 16 месеца след като кредиторът обяви "враждебна оферта", която се превърна в най-оспорваната битка за придобиване в Испания от години. Акционерите на Sabadell имат 30 дни, за да вземат решение.

"Съветът единодушно отхвърля офертата и смята, че най-добрият избор за акционерите на Banco Sabadell е да не я приемат", се посочва в официално съобщение, публикувано в CNMV. Решението е подкрепено от всички членове на съвета, с изключение на Дейвид Мартинес, който се въздържа, въпреки че се предполагаше, че може да подкрепи офертата.

Нейният успех зависи от одобрението на повече от половината гласове на акционерите на Sabadell. За да придобие BBVA контрол над 100% от каталунската банка, акционерите трябва да приемат размяната на една новоиздадена акция на BBVA и 0,70 евро в брой за всеки 5,5483 акции на Sabadell.

Ако не бъде достигнат прагът от 50% в рамките на един месец, председателят на BBVA, Карлос Торес Вила, заяви, че офертата ще се счита за "неуспешна", тъй като компанията няма интерес да остане като акционер.

Съветът смята, че проектът е сериозно подценен

С това отхвърляне Съветът на директорите заема позиция, подобна на тази от 2024 г., когато аргументира, че операцията може да доведе до загуба на квалифициран персонал, клиенти и бизнес.

В настоящия случай съветът подчертава, че предложената цена "не отразява адекватно" вътрешната стойност на акциите на Sabadell и подценява "значително" проекта на каталунската банка. "Към момента пазарната стойност на акциите на Banco Sabadell е с 11% по-висока от офертната цена на BBVA, което означава, че акционерите биха загубили пари, ако приемат предложението", се уточнява в доклада.

Председателят на Banco Sabadell, Жозеп Олиу, отбеляза миналата седмица чрез официално съобщение, че офертата на BBVA към акционерите е "ниска" и не отчита факта, че банката се е оскъпила и е осигурила по-високи дивиденти за акционерите си в сравнение с BBVA през последните 16 месеца.

"Съветът на директорите счита, че предложената компенсация е недостатъчна, далеч от фундаменталната стойност на Banco Sabadell и не включва премия за контрол. Освен това, офертата е по-малко благоприятна от тази, предложена от BBVA в едностранната им оферта за сливане от 30 април 2024 г.", се казва в текста.

В заключение, съветът изразява пълно доверие в стратегията за растеж на каталунската банка и в способността ѝ да изпълни финансовите цели. "Стратегията на Banco Sabadell като независима институция ще генерира по-голяма стойност и по-високи разпределения за акционерите ѝ", посочват от ръководството.

BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) е втората по големина банка в Испания, след Caixabank, и една от водещите финансови институции в световен мащаб. Към края на 2024 г. банката управлява активи на стойност около 772 млрд. евро и оперира в над 25 държави, включително Мексико, Турция, Южна Америка и САЩ. BBVA се отличава с широка гама финансови услуги, силно дигитализирано присъствие и стабилни финансови показатели. Приходите ѝ за 2024 г. възлизат на 35,48 млрд. евро, а нетната ѝ печалба е 10,1 млрд. евро.

Banco Sabadell, от своя страна, е четвъртата по големина банка в Испания с активи от около 239 млрд. евро към края на 2024 г. Тя се фокусира върху малкия и среден бизнес, както и върху международната търговия, и е известна с устойчивата си стратегия за растеж и дивидентна политика. Нетната печалбата на Sabadell за 2024 г. е 1,82 млрд. евро.