Най-голямата в света криптоборса в света - Binance, обяви партньорство с испанския банков гигант BBVA, което позволява на клиентите да съхраняват своите активи в банката, вместо директно на борсата.

Според Financial Times това е най-значимата сделка за попечителство, която Binance е направила досега.

Според споразумението, BBVA ще действа като независим попечител - по същество доверена трета страна, която ще защитава клиентските активи в случай на нарушения в сигурността на Binance, банкрут или допълнителни правни действия. Трейдърите могат да държат обезпечения като американски държавни ценни книжа при BBVA, които Binance ще приема като маржин за търговия.

Банката, която е втората по големина в Испания с активи от около 772 милиарда евро (835 милиарда долара), е силно регулирана и се изисква да спазва строги правила за съответствие. Това може да успокои предпазливите инвеститори, които все още изпитват последиците от колапса на конкурентната борса FTX през 2022 година.

През изминалата година BBVA задълбочи присъствието си в криптопространството. Миналия месец стана първата традиционна банка в Испания, която предлага търговия и попечителство на Bitcoin и Ethereum на дребни клиенти, след получаване на MiCA лиценз от финансовия регулатор на страната през март.