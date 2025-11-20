Стейбълкойните се превръщат в масово средство за разплащане и осигуряват отворена и програмируема финансова инфраструктура в глобален план. Това пишат от Binance Research в свой доклад.

Наблюденията на експертите се потвърждават и от пазара - през октомври пазарната капитализация на стейбълкойните е преминала границата от 300 милиарда долара и изпреварва Visa, а средният 30-дневен обем на транзакциите е 3,1 трилиона щатски долара. Само през американската ACH система минават повече пари.

Стейбълкойните или т.нар стабилни монети са криптовалути, обезпечени с реални активи (например долари). Тъй като не използват традиционната платежна инфраструктура, те позволяват по-бързи и по-евтини преводи. Дълго време безопасността им беше обект на регулаторно внимание, но с въвеждането на правни рамки в ЕС и САЩ беше трасиран пътят им към по-масова употреба.

"В зората на интернет не съществуваше отворена, програмируема финансова инфраструктура, способна да вгради прехвърлянето на стойност директно в онлайн приложенията. Традиционните финансови институции и картови мрежи нямаха стимул да създадат подобни системи, предпочитайки затворени платформи, които ограничаваха иновациите с отворен код за браузърно-базирани интернет плащания", отбелязват от изследователското звено на най-голямата криптоборса.

Така B2B плащанията в стейбълкойни са скочили 50 пъти до 6,4 млрд. щатски долара, а Stripe и PayPal ги интегрират в системите си.

Tether и Circle са основни играчи при стабилните монети, но имат конкуренция както от нови Web3 играчи, така и от гиганти от традиционния бизнес като Amazon.