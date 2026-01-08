Комисията за финансов надзор (КФН) издаде първия лиценз в България по Регламента за пазарите на криптоактиви (MiCA) на "Аларик Секюритис" ООД. С този акт България се нареди сред държавите членки, които реално и ефективно прилагат новата европейска регулаторна рамка за криптоактивите, и създават предвидима и стабилна среда за развитие на финансовите иновации, съобщават от КФН.

Председателят на Комисията за финансов надзор, Васил Големански, подчерта значението на решението в по-широк стратегически контекст: "Издаването на първия лиценз по MiCA е стратегически пробив за българския финансов пазар. Това е доказателство, че България не просто следва европейските правила, а ги прилага с амбиция, последователност и най-високи стандарти."

"Аларик Секюритис" ООД е утвърден български инвестиционен посредник. Дружеството е лицензирано и регулирано от КФН и предоставя инвестиционни услуги в съответствие с европейското законодателство, като комбинира международен опит и високи технологични стандарти.

Издаването на лиценза е резултат от продължителен, структуриран процес, основан на активен диалог и професионално взаимодействие между КФН и дружеството. В рамките на производството е извършена задълбочена оценка на бизнес модела, управленската структура, управлението на рисковете, вътрешния контрол, мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, ИКТ устойчивостта, посочват от КФН. Лицензирането по MiCA изисква прозрачност, доказуема готовност и налични ресурси и компетентност още към момента на кандидатстване, както и последователна ангажираност от страна на управленския екип на заявителя през целия процес.

Преходният период по MiCA в България продължава до 1 юли, като към момента над 50 български компании са заявили интерес и намерение да кандидатстват за лиценз.

КФН напомня, че вписването в регистъра по § 5, ал. 3 от Закона за пазарите на криптоактиви не представлява лиценз по MiCA, а дава право единствено на временно продължаване на дейността в рамките на преходния режим. След изтичането му, услуги за криптоактиви ще могат да предоставят само лицензирани от КФН лица.

С фокус върху развитието на регулирания криптосектор в България, заместник-председателят на Комисията за финансов надзор - Деница Величкова, отбелязва: "MiCA поставя ясна и необходима граница между иновациите, които създават стойност, и нерегламентираната дейност, която прехвърля риска върху инвеститорите. В основата на регламента стои принципът, че при еднакъв финансов риск следват еднакви правила, независимо от използваната технология."

Издаването на първия лиценз по MiCA е ключова стъпка за развитието на финансовите пазари в България, за утвърждаването на страната като конкурентна среда за финтех компании и за насърчаването на финансовите иновации, подчертават от финансовия регулатор.