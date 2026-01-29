Въпреки строгите санкции на ЕС, забранени за износ стоки продължават да достигат Русия чрез логистични канали, които твърдят, че спазват всички правила. Това показва разследване на германския таблоид BILD. To описва предполагаема схема за заобикаляне на санкциите чрез частна логистична фирма и използване на етикети на пощенския оператор на Узбекистан - UzPost.

Според разследването, в Германия действа логистична компания, основана от бивши служители на RusPost GmbH - германско дъщерно дружество на "Почта России". Фирмата има склад близо до летище Берлин-Бранденбург, откъдето пратки се транспортират към Москва през Полша и Беларус. Разследването посочва, че в управлението на схемата участват и бивши топмениджъри на RusPost, а пратките преминават през магазини за руски стоки в Германия.

За разследването

Журналисти на BILD изпратили 5 тестови пратки с електронни компоненти, попадащи под санкциите на ЕС, но в неизправно състояние. В митническите декларации съдържанието е описано като "книги, шалове и шапки". В пратките са поставени GPS-тракери, които показват, че всички пратки са преминали митническите проверки в ЕС и са достигнали до Москва в рамките на дни.

Фирмата потвърждава пред BILD, че си сътрудничи с UzPost, и заявява, че нарушенията на санкциите са "практически невъзможни", но не могат да се гарантират при умишлено неверни декларации. UzPost от своя страна посочва, че "не участва в умишлено изпращане на подсанкционни стоки" и че отговорността за попълването на митническите документи е изцяло на изпращача.

BNetzA е започнала проверка на логистичната компания за неправомерно сътрудничество с UzPost. Случаят е част от по-широко разследване на прокуратурата в Берлин срещу ръководството на RusPost, след като митническите власти откриват забранени електронни устройства, пари в брой и бижута в пратки за Москва.