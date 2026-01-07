С амбицията да подготви 5 милиона "лидери в областта на изкуствения интелект" до 2035 г. Узбекистан обяви началото на мащабна дигитална трансформация, пишат местни медии. Това обаче, което се откроява на пръв поглед, е един съществен детайл - планираният за това бюджет възлиза на едва $100 милиона.

Разпределени върху целия обхват на програмата, средствата означават приблизително $20 на човек. Това, логично, поставя под въпрос задълбочеността на обучението и реалната добавена стойност за икономиката.

Проектът "5 милиона лидери в изкуствения интелект", чиито механизми бяха официално утвърдени с решение на Министерския съвет от 31 декември, надгражда по-ранната инициатива "Един милион програмисти". Още през 2026 г. страната планира да обучи 500 000 души, като основният фокус ще бъде върху масово онлайн обучение, локализация на курсове и участие в национални състезания.

Какво предвижда държавата?

Правителството предвижда система от стимули - парични бонуси за учители, технологични награди за ученици и отличия за университети и училища. Сред по-символичните елементи са електромобили за 2 училища и еднократни награди от по $1000 за сто преподаватели. Макар и атрактивни като публичен сигнал, тези мерки по-скоро имат мотивационен и PR ефект, отколкото структурно влияние върху пазара на кадри, смятат експерти.

Финансирането ще бъде осигурено чрез държавни фондове за дигитално развитие и реконструкция, а изпълнението ще се контролира от специална комисия, оглавявана от министъра на цифровите технологии. Паралелно с основния проект се разширява и инициативата "Наследниците на Мохамед ал-Хорезми", насочена към ранно откриване на таланти и безплатно IT обучение за ученици.

Програмата е част от стратегията "Узбекистан - 2030", в рамките на която властите очакват износът на IT услуги да достигне $5 милиарда годишно и страната да се позиционира като регионален технологичен хъб.

Ключовият въпрос обаче остава дали масовият и нискобюджетен модел на обучение може да произведе достатъчно квалифицирани специалисти, които реално да подкрепят тези икономически цели.